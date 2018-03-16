taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.202
USD
3,8943
EURO
4,7944
ALTIN
164,84
PETR
65,0200

Kızılırmak’a giren 2 genç nehirde kayboldu

Samsun'un Bafra ilçesinde Çetinkaya Köprüsü’nden Kızılırmak Nehri'ne atlayan gençler, kurtarılmayı beklerken akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İHA | 16.03.2018 - 01:53..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Henüz kimlikleri belirlenemeyen biri erkek biri kız iki arkadaş Çetinkaya Köprüsü’nden Kızılırmak’a atladı. Köprüden suya atlayan gençler 50 metre ileride kayalardan oluşan şelalede bağırarak kurtarılmayı bekledi.

Kızılırmak’a giren 2 genç nehirde kayboldu

GENÇ KIZ, ERKEK ARKADAŞINI TUTMAYA ÇALIŞTI

Sedde boyunda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler Altınkaya Baraj kapaklarında suyun akışını kapattırarak Samsun Deniz Polisi'nden yardım istedi. Erkek arkadaşını suyun içinde kollarının arasında tutmaya çalışan genç kız dakikalarca bağırarak yardım istedi.

Kızılırmak’a giren 2 genç nehirde kayboldu

Kızılırmak’a giren 2 genç nehirde kayboldu VİDEO

AKINTIYA KAPILDILAR

Kızlırmak’ta akıntının fazla olması nedeniyle bir türlü gençlere ulaşamayan ekipler olay yerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden bot getirdi. Çığlıklar içerisinde “Yardım edin” diye bağıran genç kız son kez el salladı. Erkek arkadaşıyla birlikte daha fazla suyun akıntısına dayanamayan genç kız onlarca kişinin gözleri önünde akıntıya kapılarak suda gözden kayboldu. Olay yerine gelen deniz polisi dalgıçları Kızılırmak’ta kaybolan gençleri aramaya başladı.

Kızılırmak’a giren 2 genç nehirde kayboldu

Kızılırmak’a giren 2 genç nehirde kayboldu

Kızılırmak’a giren 2 genç nehirde kayboldu

Kızılırmak’a giren 2 genç nehirde kayboldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İstanbul'da terör operasyonları
Yaklaşan Nevruz öncesi İstanbul genelinde bölücü terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı.
Hamam çalışanı patronunu bıçakladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hamam sahibi Ali Yılmaz, yanında çalışan Hasan Sabirov tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü 1 yaralı
Konya'da besihane inşaatı yapımında duvarın yıkılması sonucu 3 işçi hayatını kaybetti.
Savcı kimliği ile cezaevine girmeye çalışırken yakalandı
Bursa'da birçok suçtan aranan zanlı, sahte kimlikle cezaevine girmeye çalışırken yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakan Çalhanoğlu'ndan Arsenal'e harika gol

Hakan Çalhanoğlu'ndan Arsenal'e harika gol

6
ABD: Menbiç konusunda Türkiye ile görüşüyoruz

ABD: Menbiç konusunda Türkiye ile görüşüyoruz

23
Irak'ta ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü

Irak'ta ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü

26
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü 1 yaralı

Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü 1 yaralı

3
Kızılırmak’a giren 2 genç nehirde kayboldu

Kızılırmak’a giren 2 genç nehirde kayboldu

4
UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan takımlar

UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan takımlar

1
Fatih’te yangında mahsur kalanlar pencereden atladı

Fatih’te yangında mahsur kalanlar pencereden atladı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM