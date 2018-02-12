Kızıltepe Atık Su Arıtma Tesisi hizmete girdi

Artuklu ilçesinin yüzde 70’i ile Kızıltepe ilçesinin tamamının atık suyunun arıtılacağı çok kompleksli Kızıltepe Atık Su Arıtma Tesisi, günlük 64 bin metreküp yıllık ise 24 milyon metreküp atık su arıtacak.

Arıtılan sudan elde edilen çamurun kurutulmasıyla oluşan metan gazı, tesisin elektrik giderinin önemli bir kısmı karşılayacak. Yıllardır kanalizasyon sularının aktığı Zergan Deresi’ne arıtılmış suyun bırakılmasıyla dere yatağının yeniden iyileştirilmesi sağlanacak.

İSTİHDAMA DA KATKI SAĞLAYACAK

Zergan Deresi’ne salıverilen arıtılmış su ile pamuk gibi endüstriyel tarımın sulanması imkan sağlanarak çiftçilerinin sulama alanında ki sorunu büyük oranda çözülecek. Tesiste kurutulan çamur, çiftçilerin tarlalarında gübre olarak kullanabilecekleri gibi çimento fabrikalarında da yakıt olarak istifade edilebilecek. Şehrin ekonomi, tarım, alt yapı, doğal kaynak, dere yatakları ve diğer birçok çevresel faktöre katkı sağladığı gibi istihdama da katkısı olacak.

Konu hakkında açıklama yapan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Şehrimiz açısından çok önemli olarak gördüğümüz Kızıltepe Atık Su Arıtma Tesisini kısa sürede bitirerek hemşerilerimizin hizmetine sunduk. IPA’nın devam eden bir çalışması vardı. Biz göreve geldiğimizde bu proje durmuştu. Bu projenin yüzde 10’luk kısmı tamamlanmıştı. Ama bu proje 31 Aralık 2017 yılına kadar bitirilmezse bu sefer belediyemize hibe olarak verilen yaklaşık 55 milyon avroluk bütçeyi biz verecektik. Belediyemizin gayretleriyle Kızıltepe ve Artuklu ilçemize hizmet verecek proje bitirilerek işler hale getirildi. Bu projeden artan para ile de dünyanın en verimli ovası olan Mezopotamya Ovası’nın çevre kirliliğine müsaade edemezdik. Burada artırdığımız bütçeyle de ovada ki kırsal mahallelerimizin alt yapı çalışmalarını yapıyoruz. Ve bu çalışmayı bitirmek üzereyiz. Çevre ve canlı yaşamına olumlu katkı sunacak, idaremizin teknik kapasitesi artacak ve kentimize ciddi bir katma değer sağlayacaktır. Böylelikle bölgemizde ki toprak kalitesini ve çevre insan sağlığının koşullarının iyileştirilmesi, tarımsal alanlarda da kullanılmasına olanak sağlayacak.” dedi.

TARIM VE EKONOMİYE BÜYÜK KATKISI OLACAK"

Tesisin ekonomik ve çevresel gibi birçok alanda şehre katkısının olacağını vurgulayan Yaman, “Tesisimiz Kızıltepe ve Artuklu ilçemizin kangren sorunu haline gelen alt yapı sorununu kökten çözecek. Tarım ve ekonomimize de büyük katkısı olacak. Arıtılan su sayesinde endüstriyel tarımla uğraşan çiftçinin su sorunu büyük oranda çözülmüş olacak. Dere yataklarımız temizlenerek doğal halini alacak. En önemlisi ise bu ilçelerimizin kötü kokudan kurtulması olacak.” diye konuştu.