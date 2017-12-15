Kızına mesaj atıldı diye dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul, Kocatepe mahallesinde bulunan sebze-mevye halinde 7 Haziran 2017 tarihinde meydana gelen olayda 38 yaşındaki Hamit E., elindeki çift tabancayla kızına mesaj attığını iddia ettiği F.Ç.'nin çalıştığı iş yerini silahla basmıştı.

Hamit E., kızına cep telefonunda mesaj atttğını iddia ettiği 15 yaşındaki F.Ç.'nin yanına geldi. F.Ç. üzerine doğru gelen Hamit E.'den korkarak yanında çalıştığı Nusret Alancı'nın yanına saklandı. Çevredekiler tarafından kavga büyümeden önlendi. Ancak kısa bir süre sonra, bu kez elinde iki tabanca ile ortaya çıkan Hamit E,. çevreye kurşun yağdırmaya başladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olay sırasında şüpheli, F.Ç.'nin bulunduğu dükkana doğru rastgele ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu kalbine tek kurşun isabet eden Nusret Alancı hayatını kaybetti. Patronunun arkasına saklanan 15 yaşındaki F.Ç., de karnından vurularak ağır yaralandı. Şüpheli bir süre daha rastgele ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

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SİİRT'TE YAKALANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüpheli Hamit E.'nin olaydan sonra Siirt'e kaçtığı tespit edildi. Bunun üzerine Siirt Emniyet Müdürlüğü durum hakkında bilgi verildi. Siirt, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler peşine düştükleri şüpheli Hamit E.'yi önceki gün gözaltına aldı. Şüpheli Siirt Asayiş Şube Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.













