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Kızını okula göndermeyene ağır yaptırım uygulanacak

Kadınlar gününün en anlamlı haberi hükümetten geldi. Hükümet kadın hakları ve eşitlik için yeni uygulamalar üzerinde çalışıyor.

Haber Merkezi | 08.03.2018 - 08:15..
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Toplum önünde kadın-erkek eşitliğinin geliştirilmesi için hükümetin attığı adımlar umut verici.

Kızını okula göndermeyene ağır yaptırım uygulanacak

KIZ ÇOCUKLARI OKULA GİDECEK

Hükümet, kız çocuklarının ve kadınların okullaşma oranının artırılması için ülke çapında ailelere ekonomik ve sosyal destek sağlanmasıyla birlikte çocukların eğitim hakkından mahrum kalmasına yol açan çocuk evliliklerinin önlenmesi ile kız çocuklarını okula göndermeyenlere yönelik etkili ve caydırıcı cezai yaptırımlar uygulanacak.

Hükümet, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için önemli adımlar atacak. O çalışmalardan bazıları şöyle:

CİNSİYET EĞİTİMİ MÜFREDATA GİRECEK

Vatandaşlara yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eğitimleri verilecek ve bu eğitimlere erkek ve kadınların katılımları sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında değişiklik yapılarak ilk, orta, lise müfredatına toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, kadın-erkek eşitliği, şiddetin önlenmesi içerikli zorunlu dersler eklenecek.

Kız çocuklarının ve kadınların okullaşma oranının artırılması için ülke çapında ailelere ekonomik ve sosyal destek sağlanmasıyla birlikte çocukların eğitim hakkından mahrum kalmasına yol açan çocuk evliliklerinin önlenmesi ile kız çocuklarını okula göndermeyenlere yönelik etkili ve caydırıcı cezai yaptırımlar uygulanacak.

KADIN İSTİHDAMI ARTTIRILACAK

Kreş, hasta, engelli ve yaşlı bakım hizmetlerinin profesyonelce sunulacağı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yaygınlaştırılacak.

Hem kadın istihdamının artırılması hem de ailenin korunması açısından kamuda çalışma saatleri düzenlenecek.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ HARİTASI

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından takibi yapılacak Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi ile il il cinsiyet eşitliği haritası çıkarılacak.

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