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Kızını öldürüp intihar etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kızını tabanca ile öldüren baba, başına ateş ederek intihar etti.

20.06.2017 - 01:04
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Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde bir apartman dairesinde silah sesleri duyan çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Çalmalarına rağmen evden cevap gelmeyince kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Rana Güllü (17) ile babası Erdal Güllü'yü (41) silahla vurulmuş halde yerde yatarken buldu.

İncelemede Rana Güllü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık ekipleri yaralı haldeki Erdal Güllü'yü Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırdı. Güllü, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Rana Güllü'nün cenazesi İzmit Asri Mezarlığına kaldırıldı.

Erdal Güllü'nün bir süre önce eşinden ayrıldığı ve apartmanın girişindeki pidecide çalışan kızı Rana ile yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatın polis ekipleri, Erdal Güllü'nün girdiği bunalım sonucu silahla kızını öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

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