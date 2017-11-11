Kızını taciz edenin serbest kalmasına isyan eden anne

Müzisyenlik yapan anne F.Y., sık sık seyahat ettiği için 10 yaşındaki kızına Muratpaşa İlçesi'nde oturan annesi bakıyordu.

"BİR DAHA O EVE GİTMEM"

Mayıs ayında turneden dönen F.Y., kızının mutsuz olduğunu gözlemledi. F.Y. çocuğunun, daha önce birlikte ders çalıştığı sitenin apartman görevlisi A.Ö.'nün kızının yanına da gitmediğini fark etti. F.Y. kızına, A.Ö.'nün kızının yanına neden gitmediğini sorunca, "Bir daha o eve gitmem" cevabını aldı.

ADLİ TIP RAPORUNDA TESPİT EDİLDİ

Anne F.Y.'nin nedenini sorması üzerine kızı, A.Ö.'nün cinsel saldırısına maruz kaldığını söyledi. Duydukları karşısında şoke olan annenin şikayeti üzerine geçen mayıs ayında gözaltına alınan 2 çocuk babası A.Ö., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Adli tıp kurumu raporunda, çocuğun fiili livataya maruz kaldığı tespit edildi.

TECAVÜZ DE ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

A.Ö. hakkında, 'çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı', 'cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetten yoksun kılma', 'tehdit ve kasten yaralama' suçlarından 90 yıl hapis istemiyle Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 4'üncü duruşmasına tutuklu sanık A.Ö. katılırken, anne F.Y. de hazır bulundu. Duruşmada, mağdur kızın pedagog eşliğinde verdiği ifadesi okundu. Mağdur kız ifadesinde, A.Ö.'nün farklı tarihlerde 3 defa kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Mağdur kız, en son Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavının yapıldığı günlerde A.Ö.'nün yatak odasında kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

SERBEST KALDI

Mahkeme heyeti, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarında aynı zamanda bir otelde çalışan A.Ö.'nün belirtilen tarihlerde, oturduğu apartmana giriş- çıkışının olmadığını tespit etti. Yargılama sonunda mahkeme, 5 ay 3 gün tutuklu kalan A.Ö.'nün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

'TUTUKSUZLUĞUNA İTİRAZ EDEMİYORUM'

Mahkemenin kararına tepki gösteren anne F.Y., adli tıp kurumunun tecavüz bulgusuna ilişkin kesin raporunun olduğunu söyledi. Bir insanın küçük bir çocuğa bunu yapamayacağını gözyaşları içinde anlatan F.Y., "Birden fazla taciz olmuş, en son tecavüz olmuş. Tecavüz raporlarla kesinleşti. Kızımın ifadesinde söylediği tarihler, aşağı yukarı yani kesin değil. Adli tıp kurumu raporu, tecavüzün o tarihlerde yapıldığını kesinleştirdi. Bu eylemi yapan kişi tutuksuz yargılanıyor ve buna yasal olarak itiraz edemiyorum. Sanık tutukluğuna itiraz edebiliyor ama ben tutuksuzluğuna itiraz edemiyorum. Ortada başka şüpheli yok" dedi.

'ÇOCUK BENZER BİRİNİ GÖRDÜĞÜNDE ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA BAĞIRIYOR'

Olaydan sonra oturdukları mahalleden taşındıklarını kaydeden F.Y., kızının psikolojik destek aldığını söyledi. Kızının dışarıda kapıcıya benzeyen birini gördüğünde çığlık çığlığa bağırdığını anlatan F.Y., "Ben hangi adalete inanayım? İçim yanıyor, dayanılacak bir şey değil. Bunu atlamayacağız, bu geçmeyecek. Kızımın bu adamın serbest kaldığından haberi yok" diye konuştu.