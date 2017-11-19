Kızını uyurken şalıyla boğarak öldürdü

Olay, dün gece saatlerinde, Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Serbest, eşinin cezaevine girmesiyle çocuklarını bırakıp, ortadan kaybolan kızı Ümmügül Melek'i bir hafta önce bularak, eve getirdi.
KENDİNİ İHBAR ETTİ
Serbest, evde herkesin uyuduğu sırada, kızının yattığı odaya girdi. Kızını şalıyla boğarak, öldürdükten sonra 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan İsmail Serbest, "Kızımı öldürdüm. Gelin, beni alın" dedi.
KATİL BABA GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine eve gelen polis ekipleri, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Gözaltına alınan Serbest, kızının sık sık evden kaçtığını ileri sürdü.
Melek'in cenazesi, morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.