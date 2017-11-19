Kızını uyurken şalıyla boğarak öldürdü

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Konya'da yalnız yaşayan kadının evine giren hırsız, bıçak tehdidiyle kadının 50 lirasını gasp etti.

Mersin'de etkili olan dolu ve şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Mersin'de dolu ve şiddetli yağış etkili oldu

Harvard Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi, bilim dünyasında ses getiren çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Eylem için İstanbul'a geldiği tespit edilen "Baver" kod adlı terörist Yunus Sanamalı'nın yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Eylem hazırlığındaki terörist için emniyet alarmda

Sakarya Adapazarı'nda İsmail Serbest, 19 yaşındaki kızını boğarak evlat katili oldu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor'u 4-3 mağlup etti.

7 gollü maçta kazanan Trabzonspor oldu

İngiltere'de ilkokul öğrencilerine neden tesettür giydikleri sorulacak. Verilen cevaplar okul kayıtlarına geçecek.

1 Leyla Alaton'dan kadınlar hakkında güldüren tespit CNN Türk canlı yayınına katılan iş kadını Leyla Alaton, kadınların erkeklerden daha cesur olduğunu anlatırken yaptığı benzetmeyle güldürdü.

2 FETO, Naim Süleymanoğlu'nun akrabasından dayak yemiş FETÖ elebaşısı Gülen'in Naim Süleymanoğlu'na kafayı neden taktığı ortaya çıktı.

3 Yunanistan'ın tatbikat korkusu Yunan basını, Türk gemilerinin tatbikat yapmasını "Adaları kuşatma çalışmaları" olarak algıladı.

4 Süleymanoğlu'nun ezeli rakibi Leonidis cenazedeydi Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine katılanlar arasında en büyük rakibi Valerios Leonidis de vardı.

5 Milli gururumuz Süleymanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Tüm zamanların en iyi haltercisi, Türkiye'nin yetiştirdiği ender sporcularımızdan Naim Süleymanoğlu için cenaze töreni düzenlendi.

6 Amerikalı generalden nükleer silah ve Trump çıkışı STRATCOM komutanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı nükleer silah talimatına karşı çıkacağını söyledi.