Kızını ve eşini öldürüp intihar etti

Merkezefendi ilçesinde atık yağ toplayarak biodizel işi ile uğraşan Ali A. (47) isimli şahıs akşam saatlerinde borç meselesi yüzünden eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu baba Arslan cinnet getirerek 13 yaşındaki kızı Esma A’yı ardından ise eşi Sevgi A’yı (45) öldürdü.

ARDINDAN KENDİNİ ASTI

Ardından baba intihar etti. Yaşanan korkunç olayın ardından aile üyelerinin cesetlerini eve sonradan gelen ve evin tek oğlu olan İ.A., buldu. Anne, baba ve kardeşinin cesedini bulan İ.A., durumu hemen polis ve 112 Acil servise bildirerek yardım istedi. Kısa süre de olay yerine gelen sağlık ekipleri aile üyelerinin öldüğünü belirledi.