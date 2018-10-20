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KKTC, 5 kıtadan uluslararası öğrenci yetiştiriyor

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, "ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsümüzde, toplam 3 bin 111 öğrenci öğrenim görüyor" dedi.

Haber Merkezi | 20.10.2018 - 12:44..
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Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, yükseköğretimde 50 ülkeden 650 yabancı uyruklu öğrenci bulunduğunu söyledi.

Mustafa Verşan Kök, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nün ODTÜ vizyonu ile uluslararası düzeyde öncü, bölgesini ve dünyayı dönüştüren bir üniversite olarak kurulduğunu ifade etti.

KKTC, 5 kıtadan uluslararası öğrenci yetiştiriyor

DAVET ALDI

Kuzey Kıbrıs'ın bir eğitim adası olmasının stratejik bir hedef olarak belirlenmesinin ardından ODTÜ'nün Türkiye ve KKTC tarafından davet edildiğini aktaran Kök, "ODTÜ, bu davet üzerine, Ada'nın yükseköğretim alanında markalaşmasına yardım etmek amacıyla, 2005-2006 akademik yılında öğretim faaliyetlerine başladı" dedi.


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