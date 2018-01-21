KKTC Başbakanı: Ana vatan ve Mehmetçiğin yanındayız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hüseyin Özgürgün, terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, Kıbrıs Türk Halkı olarak kalben ana vatan Türkiye ve Mehmetçiğin yanında olduklarını bildirdi.

"ANA VATAN VE MEHMETÇİĞİN YANINDAYIZ"

Başbakan Özgürgün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e başlattığı harekatın muvaffakiyetle sonuçlanmasının en büyük dileği olduğunu ifade etti.

Özgürgün ayrıca "Kıbrıs Türk Halkı olarak kalben ana vatan Türkiye ve Mehmetçiğin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.