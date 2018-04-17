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KKTC ile Rum yönetimi arasında ipler kopuyor

Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüştükten sonra açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz" dedi.

DHA | 17.04.2018 - 01:08..
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KKTC ile Rum yönetimi arasında ipler kopuyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve  Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis  bir araya geldi. Rum yönetiminde bir zihniyet değişikliğinin olmadığını belirten Akıncı, "Kaldığımız yerden devam edelim dönemi kapanmıştır" dedi.

KKTC ile Rum yönetimi arasında ipler kopuyor

ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Anastasiadis ile yemekte yeni bir durumun ortaya çıkmadığını ifade eden Akıncı, tarafların pozisyonlarını koruduğunu belirtti.

Akıncı, "Rum tarafının tavrında her hangi bir belirgin farklılaşma göremedik. Hep Rum tarafında bir zihniyet değişikliği olması gerektiğini söyledim. Bu akşam böylesi bir zihniyet değişikliğinin ip uçlarını gördün mü diye soruyorsanız henüz böyle bir şey söz konusu değil. Gelinen aşamada hiçbir şey artık eskisi gibi olamaz. Bu mümkün değildi. Kaldığımız yerden devam edelim dönemi kapanmıştır" ifadelerini kullandı.

KKTC ile Rum yönetimi arasında ipler kopuyor

TÜRKİYE ÜZERİNDEN DOĞALGAZ UYARISI

Rum tarafına doğalgaz konusunda uyarılar da yaptığını açıklayan Akıncı, Rumların tek taraflı adımlar atmaması gerektiği mesajını verdiğini söyledi.

Akıncı, "Bundan sonra olabilecekler konusunda uyarılarımızı yaptık. Doğalgaz konusu her iki tarafı da ilgilendiriyor. Ya komite kurulmalı, ya aramalar askıya alınmalı ya da Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafı birlikte adımlar atar" diye konuştu.

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