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KKTC'de 7 kişi Nijeryalı genci döverek öldürdü

Bir gölette ölü bulunan Nijerya uyruklu Kennedy Taomwabwa’nın darbedilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

İHA | 01.02.2018 - 09:19..
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Gazimağusa ilçesindeki Çanakkale Gölet’inde Nijerya uyruklu 28 yaşındaki Kennedy Taomwabwa ölü bulunmuştu. Polisten tarafından yapılan açıklamada Taomwabwa’nın ölüm nedeninin otopsi sonucuna göre "darbelere bağlı beyin kanaması" olduğu açıklandı.

KKTC'de 7 kişi Nijeryalı genci döverek öldürdü

3 GENÇ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ DAHA ARANIYOR

Cinayetle ilgili olarak 16 yaşındaki genç kız B.Ç., 18 yaşındaki O.K. ile 22 yaşındaki Z.K.’nin mahkemeye çıkarılarak tutuklandığı, 4 kişinin de arandığı belirtildi.

KKTC'de 7 kişi Nijeryalı genci döverek öldürdü

AFRİKA KÖKENLİ ÖĞRENCİLERDEN PROTESTO

Bir grup Afrika kökenli öğrenci ise bugün öğle saatlerinde cinayeti protesto eden eylem yaptı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde öğrencilerin okul idaresinden, cinayet zanlılarının deşifre edilmesini talep ettiği öğrenildi.

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