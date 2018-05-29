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KKTC'de cinnet getiren anne, oğlunu öldürdü

Lefkoşa'da cinnet getiren anne, oğlunu bıçaklayarak öldürürken, cinayeti duyan dede de fenalaşarak hayatını kaybetti.

DHA | 29.05.2018 - 01:42..
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Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de Atatürk caddesi üzerinde bir binada oturan 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı, akşam saatlerinde tartıştığı 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı isimli oğlunu karın bölgesinden bıçakladı. 7 yaşındaki talihsiz çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi.

CİNAYETE ŞAHİT OLAN DEDENİN KALBİ DAYANMADI

Bağrışmaları duyan komşularının polise haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cinayete şahit olan Ercan Kaya Kunduracı'nın dedesi 64 yaşındaki Tahir Lord yerde hareketsiz yatarken bulundu. Hastaneye kaldırılan Tahir Lord tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Lord'un kalp krizi nedeniyle öldüğü belirlendi.

Cinayet zanlısı anne Bilge Lord Kunduracı, gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KKTC'de cinnet getiren anne, oğlunu öldürdü

KKTC'de cinnet getiren anne, oğlunu öldürdü

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