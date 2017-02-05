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KKTC'de eşeksiz eşek günü kutlaması

KKTC’de 8’inci Eşek ve Çiftlik Hayvanları Günü, eşekler olmadan kutlandı.

05.02.2017 - 16:23
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KKTC’de Büyükkonuk Belediyesinin destek verdiği 8’inci Eşek ve Çiftlik Hayvanları Günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları ekibinin gösterisiyle başladı.

GELENEKSEL TATLILAR İKRAM EDİLDİ

Gün boyu köy aktivitelerinin yapıldığı ancak eşeklerin olmadığı Eşek Günü’nde köy ürünleri ile el sanatları satışları yapıldı, geleneksel tatlılar ikram edildi.

AMACI: HAYVANLARLA BÜTÜNLÜK SAĞLAMAK

Canlı horoz çekilişinin gerçekleştirildiği etkinlikte Büyükkonuk Eko Turizm Derneği Başkanı Kıymet Alibey, Eşek Günü etkinliğinin 8 yıl önce doğa ve hayvanlarla bir bütünlük sağlamak amacıyla başlattıkları bir proje olduğunu söyledi. Alibey, Şubat ayının ilk pazar günü yapılan etkinliğin bu yıl ilk kez belediyeye kazandırılan The Pine View tesislerinde yapıldığını dile getirdi.

KKTC'de eşeksiz eşek günü kutlaması

Alibey, etkinlikte ayrıca elle tutulmayan mirasın korunması projesi kapsamında hayata geçirilen el işlerinin de sergilendiğini sözlerine ekledi. Etkinlikler gün boyu devam edecek.

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