taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2933
Euro
7.39445
Altın
1199.91
Borsa
97988.16
Gram Altın
242.834

KKTC'de kayıp genç aranırken başka bir ceset bulundu

Lefkoşa kentinde 6 gündür kayıp olan bir gencin arama çalışmaları sırasında, kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

İHA | 23.09.2018 - 04:18..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Çayırova köyünde 6 gündür haber alınamayan Veysel Coşkun isimli genç için KKTC genelinde arama çalışmaları başlatıldı.

Gazi Mağusa kazasına bağlı Kaplıca-Mersinlik köyünde bir balıkçı tarafından Çoşkun’a ait kıyafetler ile bir cep telefonu bulundu. Bulunan kıyafetleri ailesi tarafından teyit edilirken Veysel Coşkun’a bir türlü ulaşılamadı.

KKTC'de kayıp genç aranırken başka bir ceset bulundu

KKTC'de kayıp genç aranırken başka bir ceset bulundu VİDEO

BAŞKA BİRİNE AİT CESET BULUNDU

KKTC polisi Veysel Coşkun için başlattıkları arama çalışmalarında ise aynı bölgeye bir kilometre uzaklıkta sahil kenarında bir erkek cesedi buldu. Polis cesedin kimliğini henüz belirlenemezken, cesedin 18 Temmuz tarihinde Yeni Erenköy Sahili açıklarında batan mülteci gemisindeki yolculardan biri olabileceği belirtildi.

KKTC Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada bulunan cesedin kime ait olduğunun henüz tespit edilemediğini onayladı. Subaylık açıklamasında, “Ceset üzerinde adli tıp uzmanı tarafından olay yerinde yapılan dış muayenede, cesette darp veya cebir izine, delici-kesici alet yaralanması veya ateşli silah yaralanmasına rastlanmadı” ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma hala devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polisle sivil vatandaşın ucuz perde kavgasında kan aktı

Polisle sivil vatandaşın ucuz perde kavgasında kan aktı

37
Ünal Karaman: İnsan emeği bir tek VAR'a bağlanmamalı

Ünal Karaman: İnsan emeği bir tek VAR'a bağlanmamalı

24
Aşık olduğu kadını vurup intihar etti

Aşık olduğu kadını vurup intihar etti

10
Bufalonun hayalarını yemeye çalışan sırtlan

Bufalonun hayalarını yemeye çalışan sırtlan

3
Antalya'da kaybolan dağcılar kurtarıldı

Antalya'da kaybolan dağcılar kurtarıldı

4
İsrail, Enver Sedat suikastını kendi lehine kullandı

İsrail, Enver Sedat suikastını kendi lehine kullandı

1
Twitter: DM'den bulaşan virüsü imha ettik

Twitter: DM'den bulaşan virüsü imha ettik

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM