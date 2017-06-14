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KKTC'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2017 tatbikatı

Tatbikatın ilk bölümü olan kara safhasını Türk yetkilileri ve yabancı gözlemciler ilgiyle izledi.

14.06.2017 - 00:05
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Tatbikatın kara safhası bölümü Girne 101 Evler bölgesinde gerçekleştirildi. Tatbikata Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin eşi Nükhet Gönyeli, kızları Nihal Şehsuvaroğlu, Nil Kırcalı, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber, KKTC 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay ve bazı bakanlar ile çeşitli ülkelerin askeri gözlemcileri izledi.

KKTC'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2017 tatbikatı

Tatbikatın karadaki ilk safhası, Tümgeneral Yıldırım'ın konuşmasıyla başladı. Yıldırım, KKTC'nin hava sahası ve karasularında arama kurtarma yetkisinin KKTC'ye ait olduğunu, batıda Erenköy, Güzelyurt ve doğuda Gazimağusa'nın kuzeyi dahil olmak üzere uluslararası sular ve hava sahasında ise Türkiye'nin sorumluluğunda bulunduğunu vurguladı.

KKTC'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2017 tatbikatı

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2017 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın, kara ve deniz olmak üzere iki safhada ve üç senaryoya dayanılarak icra edileceğini anlatan Yıldırım, kara safhasının ardından, yarın Gazimağusa açıklarında ise deniz safhasının gerçekleştirileceğini belirtti.

KKTC'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2017 tatbikatı

Tümgeneral Yıldırım, tatbikatın amacının, arama kurtarma unsurlarının koordinasyon ve birlikte çalışma unsurlarını geliştirme, insani yardım harekatı ve iş birliği konularında Türkiye ve KKTC'nin imkan ve kabiliyetlerini deneme olduğunu vurguladı.

KKTC'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2017 tatbikatı

Yıldırım, tatbikatın kara safhasına, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Havacılık Birlik Komutanlığı, Özel Görev Kuvvet Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü itfaiye ve polis unsurları ile Sağlık Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı unsurları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir arama kurtarma uçağı ile bir arama kurtarma helikopterinin katıldığını sözlerine ekledi.

KKTC'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2017 tatbikatı

Tatbikatın kara safhasında; İzmir-Ercan seferini yapan bir uçağın Girne 101 Evler bölgesine tehlike sinyali bulunarak düşmesinin ardından yürütülen arama kurtarma faaliyeti canlandırıldı. Uydu Destekli Arama ve Kurtarma Sistemi üzerinden, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından alınması ve durumun Ercan Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçti.

KKTC'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2017 tatbikatı

Bir arama-kurtarma helikopteri ile bir ambulans helikopter uygun arama kurtarma birlikleriyle bölgeye sevk edildi. Türkiye'den de arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bir arama kurtarma uçağı ile bir arama kurtarma helikopteri de bölgeye gönderildi.  Uçağın bulunduğu bölgeye  düştüğü yerin helikopterlerce belirlenmesinin ardından arama-kurtarma ekipleri bölgeye indirildi. Tespit edilen iki ağır yaralı, helikopterden indirilen sedyelerle alınarak hastaneye kaldırdı.

KKTC'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2017 tatbikatı

Olay yeri kontrolörünün bölgedeki incelemesinin ardından verdiği talimatla sivil savunma ekipleri uçakta sıkışan yaralıları kurtarmak için harekete geçti. Çıkan yangını söndürürken uçak kapılarına merdivenle tırmanan ekipler, atlama yatağı, sedye ve merdivenlerle yaralıları tahliye etti.

KKTC'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2017 tatbikatı

Tatbikatın kara safhasının tamamlamasının ardından tatbikatı izleyen katılımcılar Beyaz Köşk'teki resepsiyona katıldı.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2017 tatbikatının deniz safhası ise yarın  Gazimağusa açıklarında  gerçekleştirilecek.

KKTC'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2017 tatbikatı

KKTC'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2017 tatbikatı

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KKTC'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2017 tatbikatı

KKTC'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2017 tatbikatı

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