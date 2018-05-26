KKTC'de Türk bayrağını indirmeye çalışanlara tutuklama

KKTC'de Türkiye Büyükelçiliği'nin karşında bulunan şehitler anıtındaki Türk bayraklarını indirme girişiminde bulunan 2 provakatör şüpheli tutuklandı.

TÜRK BAYRAĞINA SALDIRI

Olay Lefkoşa'da bulunan Türkiye Büyükelçiliği'nin karşındaki şehitler anıtında meydana geldi.

İddiaya göre, alkollü olan İngiliz Ross Alan Stevensve Fransız Marc leon Edward Chamıchıan, elçiliğin karşısındaki bayrakları indirmek için direğe tırmandı. Bu sırada elçilikte görev yapan askerler olay yerine giderek bayrağı indirmeye çalışan şüphelilere müdahale etti.

TUTUKLANDILAR

Olay yerine gelen polis 2 şüpheliyi kelepçeleyerek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Şüphelilerin KKTC'de turist olarak bulundukları öğrenildi. Geçmişte de KKTC'de bir çok kez bayrak indirme eylemlerine girişilmiş provakasyonlara gelinmeden saldırılar önlenmişti.