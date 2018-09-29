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KKTC'de tutuklu soyguncu, kendini hücrede astı

Girne kentinde tutuklu bulunan bir soyguncu, bulunduğu hücrede kendini asarak intihar etti.

İHA | 29.09.2018 - 06:17..
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Girne'de polis ekiplerince soygunculara yönelik düzenlenen bir operasyonda yakalanan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen 30 yaşındaki Ahmet S.adlı şahıs, bulunduğu hücrede kendini asarak intihar etti.

3 KİŞİ MARKETİ SOYMUŞTU

Girne’de bir markete ait araca maskeli 3 şahıs saldırıda bulunmuştu. Şahısların market şoförünün kafasına çekiç vurup arabadan yüklü miktarda paranın bulunduğu bir çantayı çaldıkları kaydedilmişti. Polis tarafından yürütülen operasyonlar sonucu olayla ilişkisi bulunan 3 kişi tutuklanmış bir kişinin ise KKTC’den çıkış yaptığı öğrenilmişti.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

KKTC'de tutuklu soyguncu, kendini hücrede astı

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