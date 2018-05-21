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KKTC'deki casinolar MASAK merceğinde

MASAK, suç gelirlerinin yurt dışına çıkışını engellemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, belirli miktarın üzerinde yurt dışı para trafiği olan banka hesaplarını mercek altına aldı.

AA | 21.05.2018 - 13:36..
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CASİNO

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda, KKTC'de faaliyette bulunan 13 casino ve bu casinolara ait 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına, arasında Bank Asya'nın da bulunduğu Türkiye merkezli 7 bankada açılan çok sayıda hesapta belgelendirilemeyen yoğun para trafiği tespit edildi.

MASAK'ın detaylı incelemeye aldığı söz konusu hesaplara, Türkiye'den düzenli aralıklarla yatırılan yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.

HESAPLARA TEDBİR KONULDU

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, MASAK raporu doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu banka hesaplarında bulunan 100 milyon dolara Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından tedbir konuldu.

5 MİLYAR DOLARLIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Tedbir konulan hesaplarda bu zamana kadar 5 milyar doların üzerinde para trafiği gerçekleştirildiği ve geriye dönük bu hareketlerin de incelendiği bildirildi.

Ayrıca, tedbir konulan hesaplara, yüklü miktarda para yatıran kişilerin tespit edildiği ve soruşturma kapsamında bu kişilerin de hesaplarına tedbir konulabileceği öğrenildi.

Belirli kişiler üzerinden, söz konusu hesaplara yatırılarak yurt dışına çıkarılması sağlanan yüklü miktardaki dövizin, kumar ve yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendiriliyor.

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