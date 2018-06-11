Klasik eserlerin yazılmış ilk halleri

Günümüzde artık kağıt kalemin yerini bilgisayar alalı çok oldu. Bir eserin yazılmış ilk hali, bilgisayarımızda güncellendiği tarihten ibaret. Ancak elyazmasının duygusu bir başka tabii. Giderek nadir belgeler olmaları da özel olmalarının bir başka sebebi…

Bu nadir eserlerden, değerini asla yitirmemiş klasiklerden bir kısmının elyazmalarını paylaşıyoruz sizlerle. Franz Kafka’dan Virginia Woolf’a hepsi bizimle…

Antoine de Saint-Exupéry / Küçük Prens

Charles Dickens / Noel Şarkısı

Charlotte Brontë / Jane Eyre

Edith Wharton / Keyif Evi

F. Scott Fitzgerald / Muhteşem Gatsby

F. Scott Fitzgerald / Muhteşem Gatsby

Gustave Flaubert / Madame Bovary

James Joyce / Ulysses

Jane Austen / İkna

Jean-Paul Sartre / Bulantı

John Steinbeck / Gazap Üzümleri

Mark Twain / Huckleberry Finn’in Serüvenleri

Sir Arthur Conan Doyle / Baskerville’lerin Köpeği

Victor Hugo / Notre Dame’ın Kamburu

Virginia Woolf / Mrs. Dalloway



Vladimir Nabokov / İnfaza Çağrı

William Faulkner / Ağustos Işığı

Kaynak: Flavorwire

Damla Karakuş

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