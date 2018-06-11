taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.350
USD
4,5200
EURO
5,3298
ALTIN
188,35
PETR
75,6600

Klasik eserlerin yazılmış ilk halleri

Çok sevdiğimiz yazarların el yazısı; klasiklerin yazılmış ilk halleri nasıldı?

Özel İçerik | 11.06.2018 - 14:25..
  1. Haberler
  2. Kitap
Klasik eserlerin yazılmış ilk halleri

klasiklerin el yazmaları

Günümüzde artık kağıt kalemin yerini bilgisayar alalı çok oldu. Bir eserin yazılmış ilk hali, bilgisayarımızda güncellendiği tarihten ibaret. Ancak elyazmasının duygusu bir başka tabii. Giderek nadir belgeler olmaları da özel olmalarının bir başka sebebi…

Bu nadir eserlerden, değerini asla yitirmemiş klasiklerden bir kısmının elyazmalarını paylaşıyoruz sizlerle. Franz Kafka’dan Virginia Woolf’a hepsi bizimle…

Klasik eserlerin yazılmış ilk halleri

Antoine de Saint-Exupéry / Küçük Prens

Klasik eserlerin yazılmış ilk halleri

Charles Dickens / Noel Şarkısı

Klasik eserlerin yazılmış ilk halleri

Charlotte Brontë / Jane Eyre

Klasik eserlerin yazılmış ilk halleri

Edith Wharton / Keyif Evi

Klasik eserlerin yazılmış ilk halleri

F. Scott Fitzgerald / Muhteşem Gatsby

Klasik eserlerin yazılmış ilk halleri

F. Scott Fitzgerald / Muhteşem Gatsby

Klasik eserlerin yazılmış ilk halleri

Gustave Flaubert / Madame Bovary

Klasik eserlerin yazılmış ilk halleri

James Joyce / Ulysses

Klasik eserlerin yazılmış ilk halleri

Jane Austen / İkna

Klasik eserlerin yazılmış ilk halleri

Jean-Paul Sartre / Bulantı

Klasik eserlerin yazılmış ilk halleri

John Steinbeck / Gazap Üzümleri

Klasik eserlerin yazılmış ilk halleri

Mark Twain / Huckleberry Finn’in Serüvenleri

Klasik eserlerin yazılmış ilk halleri

Sir Arthur Conan Doyle / Baskerville’lerin Köpeği

Klasik eserlerin yazılmış ilk halleri

Victor Hugo / Notre Dame’ın Kamburu

Klasik eserlerin yazılmış ilk halleri

Virginia Woolf / Mrs. Dalloway 

Klasik eserlerin yazılmış ilk halleri

Vladimir Nabokov / İnfaza Çağrı

Klasik eserlerin yazılmış ilk halleri

William Faulkner / Ağustos Işığı

Kaynak: Flavorwire

Damla Karakuş

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül sürecini anlattı

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül sürecini anlattı

118
Türkiye'nin yerli otomobil hamlesi Almanya'nın gündeminde

Türkiye'nin yerli otomobil hamlesi Almanya'nın gündeminde

127
IIF'nin 51 milyar dolarlık Türkiye beklentisi

IIF'nin 51 milyar dolarlık Türkiye beklentisi

88
Sırrrı Süreyya Önder Kandil fotoğraflarını savundu

Sırrrı Süreyya Önder Kandil fotoğraflarını savundu

148
Türkiye'nin ilk yerli türbin motoru başarıyla test edildi

Türkiye'nin ilk yerli türbin motoru başarıyla test edildi

191
Kadın gazeteciyi kurtaran futbolcu

Kadın gazeteciyi kurtaran futbolcu

24
Obama'nın danışmanı Erdoğan'la olan konuşmaları aktardı

Obama'nın danışmanı Erdoğan'la olan konuşmaları aktardı

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM