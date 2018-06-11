Klasik eserlerin yazılmış ilk halleri

Günümüzde artık kağıt kalemin yerini bilgisayar alalı çok oldu. Bir eserin yazılmış ilk hali, bilgisayarımızda güncellendiği tarihten ibaret. Ancak elyazmasının duygusu bir başka tabii. Giderek nadir belgeler olmaları da özel olmalarının bir başka sebebi…
Bu nadir eserlerden, değerini asla yitirmemiş klasiklerden bir kısmının elyazmalarını paylaşıyoruz sizlerle. Franz Kafka’dan Virginia Woolf’a hepsi bizimle…
Antoine de Saint-Exupéry / Küçük Prens
Charles Dickens / Noel Şarkısı
Charlotte Brontë / Jane Eyre
Edith Wharton / Keyif Evi
F. Scott Fitzgerald / Muhteşem Gatsby
F. Scott Fitzgerald / Muhteşem Gatsby
Gustave Flaubert / Madame Bovary
James Joyce / Ulysses
Jane Austen / İkna
Jean-Paul Sartre / Bulantı
John Steinbeck / Gazap Üzümleri
Mark Twain / Huckleberry Finn’in Serüvenleri
Sir Arthur Conan Doyle / Baskerville’lerin Köpeği
Victor Hugo / Notre Dame’ın Kamburu
Virginia Woolf / Mrs. Dalloway
Vladimir Nabokov / İnfaza Çağrı
William Faulkner / Ağustos Işığı
Kaynak: Flavorwire
Damla Karakuş