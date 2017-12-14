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Klasik otomobillere hayat veren usta

Giresun'da oto tamir ustası Umut Yazıcı, hurdaya ayrılmış veya yeniden modifiye edilmek istenen klasik otomobilleri restore ediyor.

AA | 14.12.2017 - 09:42..
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  2. Otomobil

Tirebolu ilçesinde babasından devraldığı işyerinde oto tamirciliği yapan 38 yaşındaki Yazıcı için klasik otomobiller adeta bir tutku. Yazıcı'ya Türkiye'nin birçok bölgesinden bakım ve restore için otomobil getiriliyor. Yazıcı'nın klasik araçları yenilenmesi işlemi 5 ay ile 1 yıl arasında değişiyor.

Klasik otomobillere hayat veren usta

"KLASİK ARAÇLAR BENİM TUTKUM"

Yazıcı, klasik otomobilleri çok sevdiğini ve bu nedenle babasının yanında 18 yıl önce çalışmaya başladığını söyledi.

Kendisi için özellikle klasik otomobillerin bir tutku olduğunu ifade eden Yazıcı, "Teknolojinin gelişmesiyle klasik otomobillere olan ilgi giderek azalıyor. İkinci plandalar artık. Bir zamanlar yollarda boy gösteren ancak teknolojinin gelişmesiyle ikinci plana itilen bu araçlara yeniden hayat veriyorum." diye konuştu.

Klasik otomobillere hayat veren usta

MODİFİYESİ 5 AY-1 YIL SÜRÜYOR

Yazıcı, modifiye edilmek istenen aracın sıfırdan yenilenme işleminin 5 ay ila 1 yıl sürdüğüne dikkati çekerek "Öncelikle aracı parçalara ayırıyoruz. Kaporta işlemine alıyoruz. Çürüklerini, darbeli ve bakım gereken dış düzeyine yönelik bakım yapıyoruz. Daha sonra boya işlemine geçiyoruz. Mekanik işlemlerini yapıyoruz. En son da isteğe göre iç döşemelerini tamamlayarak hazır hale getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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