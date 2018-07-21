klasiklerin yazıldığı inziva köşeleri

Bir kitabı herhangi bir sebepten ilgi çekici buluyor ve okumaya başlıyoruz. Sonrası derin bir kuyu sanki, bizi hayal dünyamızda ne çok gezdiriyor. Ne çok şeyi merak ediyoruz. Peki hiç yazarının okuduğunuz kitabı nasıl bir ortamda yazdığını merak ettiniz mi?

Bu konu üzerine bir araştırma yapılmış ve bazen bir yazlık, bazen de bir barınağın bir yazara ilham verdiği çıkmış ortaya. İşte dünyaca ünlü eserlerin inzivaya çekildiği evlerden, kulübelerden birkaçı…

Beatrix Potter’in evi

Potter, Cumbria’da, tepebaşındaki bu evi, ilk kitabının telif ücretiyle aldı. Yazlarını ona ilham veren göl kenarında geçiriyordu ve Potter, Tom Kitten, Samuel Whiskers, Jemima Puddleduck gibi karakterlerinin hepsini işte burada yarattı.

(Potter’in Cumbria’daki evinden başka bir görüntü)

Charles Darwin’in konforlu odası

Bu konforlu oda ise, güneydoğu İngiltere’de bulunan Down House’ye ait ve Darwin, Türlerin Kökeni Üzerine adlı kitabını burada yazdı.

Dylan Thomas’ın bot evi

Thomas, zaman zaman bot evde ya da ağaç evde yazıyordu. Burası Laugharne’deki Welsh kasabasının yakınındaydı.

( Thomas’ın barınağının içi)

(George Bernard Shaw sığınağının önünde – 1944)

George Bernard Shaw’un sığınağı: Londra

İrlandalı Yazar Shaw, bir bahçenin içine konumlanmış bu sığınağı, yazılarını yazmak için kendisi planlamıştı. Çalışırken sürekli güneş ışığından faydalanması için dönebilecek şekilde inşa edilmişti.

Shaw, birisi onu aradığında Londra’dayım dediğinde yalan söylememiş olmak için sığınağına “Londra” adını vermişti.

George Orwell’in ıssız adası

Orwell, dünyaca tanınan ve sevilen 1984 romanını Jura’nın ufak İskoç adacığındaki bu evde yazmıştı.

Henry David Thoreau’nun ağaç evi

Thoreau, Walden Pond, Massachuestts’teki bu kulübeyi, burada geçirdiği 2 yılın sonucu olan felsefi kitabı Walden’i yazmadan önce kendi elleriyle yaptı.

J. K. Rowling’in konforlu kafesi

Edinburgh’da bulunan bu kafe, Fil Evi olarak biliniyor. Rowling, işte Harry Potter serisinin başlangıcını kaleme aldı. Her zaman kafenin arkasındaki odada oturur ve ona ilham veren şehrin kalesine bakardı.

Jim Harrison’un moteli

Burası belki büyüleyici bir malikane ya da özel bir kır evi değildi; ama Montana!da bulunan bu motel Harrison’un oldukça ilgisini çekmişti ve bir odasında yazıyordu.

Yazar Nancy Bunge’ye ise şunları söylemişti: “Yıllarca, benim kamaramın, evimin veya ofisimin dışında hiçbir yerde yazamadım, fakat iki yıl önce özgürleştim ve Montana’daki bir motelde bir novella yazdım. Kendimi müthiş hissettim, çünkü böyle yerlerde kilitli değilim”.

Keats’ın kır evi

Bu büyük ev, Keats’in arkadaşı Charles Armitage Brown’a aitti ve Keats bu evde en zor zamanlarını geçirdi.

Brown’a göre Keats, evin bahçesinde duran bir kuştan etkilenerek “Bülbüle Övgü”yü yazmıştı.

Mark Twain’in ağaç evi

Twain, birçok eserini bu ağaç evde yazdı. Burası Calaveras İlçesinin Ünlü Sıçrayan Kurbağası’nı yazdığı günlerden biraz daha köhne gözüküyor.

Robert Stephen Hawker’in kulübesi

Kulübe bile büyük kalır aslında Hawker’in barakasının yanında. National Trust’un en küçük varlığı bu barakayı, Hawker, Cornish dağının eteğine keresteden ve gemiz enkazından kalmış parçalarla kendisi inşa etti ve burası 19. Yüzyılda hem Haeker’e hem de onun esrarkeşliğine ev sahipliği yaptı. Muhteşem Atlantik Okyanusu, Hawker’in ilham kaynağıydı ve ne şanslı ki, manzarası ondan oluşuyordu.

Ronald Dahl’ın çingene evi

Listenin en özellerinden biri kesinlikle Dahl’ın 30 yıl boyunca günlük çalıştığı, özenle hazırlanmış bahçeli kulübesi. Bu fotoğraf ise, müzikli çocuk kitabı Matilda’nın tiyatrodaki yıldızlarıyla çekilmiş.

Ted Hughes’in sığınağı

Hughes, çocukluğunu geçirdeiği Pennines’in kuzeyinden çok fazla uzaklaşmadı ve Pennines’in ortasında Lumb Bank denilen bu kır evini, Karga adını verdiği kitabı yayımlandığı yıl, 1970’te aldı. Şimdi ise burası yazı vakfı olarak kullanılıyor.

Virginia Woolf’un kulübesi

Woolf, birçok romanını, Sussex’teki, Monk’s House’un bahçesinde bulunan bu küçük kulübede yazdı.

Victoria Sackwille – West’in kalesi

Burası İngiltere’nin güneyindeki Kent bölgesindeki Sissinghurst Şatosunda bulunan, Elizabeth dönemine ait bir kuledir. Romantik bahçesiyle dünyaca ünlenen bu odada, West, birçokeserini yazmıştır.

Kaynak: edebiyathaber

Damla Karakuş

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