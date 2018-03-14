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Klebsiella Pneumoniae bakterisinin tedavisi araştırılıyor

Zatürre etkenlerinden biri olarak bilinen bu bakterinin tedavisi için yeni yöntemler geliştiriliyor.

Haber Merkezi | 14.03.2018 - 12:59..
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Klebsiella Pneumoniae bakterisi, deri, boğaz, sindirim sistemi, akciğerler gibi yerlerde bulunabilir. Bu bakteri zatürre etkenlerinden biri olarak da bilinir. Genellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde idrar yolu enfeksiyona neden olur.

TEDAVİ YÖNTEMİ GELİŞTİRİYORLAR

Bu bakteri, bazı antibiyotiklere karşı dirençli ve tedavisi de bir o kadar önemlidir. Bilim insanları dirençli bakteriler için de bir araştırma yaparak tedavi yöntemi geliştiriyor.

İLK OLARAK TAVŞANLARDA DENENDİ

Araştırmalar sonucu Klebsiella Pneumoniae bakterisi; Polisakkarit kapsülleri sayesinde yok edildiği ortaya çıktı.

Bilim insanları; ilk olarak bakteriyel kapsülün bağışıklık sistemi nötrofilleri olan ST258'i öldürmesini önlediğini tespit etti. Ardından en bol iki kapsül türü olan ST258'den kapsülü çıkarıp tavşanlarda antikor üretmek için kullandılar. Tavşanlar üzerinde denenen bu çalışmalar, fareler üzerinde de denendikten sonra netlik kazanacak.

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