Kleptopmani nedir

Kleptomani, ihtiyacı olmadığı, kullanmayacağı halde ve maddi değeri nedeniyle satma düşüncesi olmadan bir takım nesneleri izinsiz olarak çalıp, onlara sahip olma şeklinde bir dürtü kontrol bozukluğuna verilen isimdir.

Bir çeşit hastalık olan bu dürtü bozukluğu, hırsızlık ile tamamiyle farklıdır.

KLEPTOMANİYE NEDEN OLAN ETMENLER

Çocukluk döneminde yaşanan olumsuz koşulların sonucu gelişen bu dürtüsel bozukluk, kleptomanik davranışlar ile yine dürtüsel olarak eksikliği gidermeye çalışmak ile gerçekleşir.

Bu bozukluğa sahip olan bireylerde, çocukluklarındaki aile hayatlarının oldukça travmatik ve sorunlu olduğu saptanmıştır. Kişinin özsaygısı ve değerliliğine yönelik yapılan saldırılar, ilerleyen dönemlerde kişinin olgun bir benlik yapısı geliştirmesine engel olur ve bu tür davranışlara zemin hazırlar.

HIRSIZLIKTAN FARKI

Daaha önceden planlanıp organize edilmeden yapılan çalma girişimi, tamamiyle kişinin iç güdüsel olarak gerçekleştirdiği bir eylemdir.

Kişinin aslında o malı satın alabilecek yeterli maddiyata sahip olsa bile gerçekleştirdiği bu eylem, bu davranışı gerçekleştirmek için başkalarından yardım istemez ve intikam dürtüsüyle yapmaz. Bu yönüyle hırsızlıktan farklı olan kleptomani, farklı bir dürtüsel bozukluk hastalığıdır.

Tarihte Fransa kralı 4. Henry ve Sardunya kralı Victor un bu özelliklere sahip olduğu bilinmektedir.

KLEPTOMANİYE KARŞI NE YAPILIR

Kleptomani her ne kadar bir duygusal ve dürtüsel bozukluk olsa da tedavisi de mümkündür. Kişinin geçmişi ve şu anı ile ilgili zedeleyici olayların saptanarak, bunlara yönelik uygun düşünce şemaları geliştirilmesi ve toplumsal ilişkilerdeki uygunsuz savunma mekanizmalarının değiştirilmesini hedefleyen terapiler, dürtüsel hareketleri ve kaygı durumunu azaltmaya yönelik ilaç tedavileri ve gerekirse hipnoz ile başarılı sonuçlar alınmaktadır.