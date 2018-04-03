Dünyanın en iyi basketbolcularından sayılan dünyaca ünlü Kobe Bryant'ı anlatan kısa film hayranları tarafından beğeniyle izlendi. 2017'de gösterime giren filmin senaryoluğu Bryant'a ait. Yönetmenliği ise Glen Keane üstlendi.

BRYANT'IN BASKETBOLA OLAN SEVGİSİ

Bryant'ın basketbolu bırakmadan hemen önce, 29 Kasım 2015 tarihinde The Players Tribune'a yazdığı mektubu konu almaktadır. Film, Bryant'ı 20 yıldır profesyonel olarak oynadığı spora olan sevgisini açıklıyor. Oscar'lı besteci John Williams ise filmin seslendirmesini yaptı.





İki sene önce basketboldan emekli olan Bryant, oyunu terkettiğinden beri sinema ve televizyonla yakından ilgilenmeye başladı. Eski NBA yıldızı Kobe Bryant , yazdığı ve anlattığı Sevgili Basketbol'dan sonra en iyi animasyonlu kısa film için Akademi ödülünü kazandı.

Kobe Bryant'ın 'Sevgili Basketbolu' VİDEO





PARKELERİN EFSANEVİ İSMİ

Beş dakika 20 saniyelik kısa film, Bryant'ın çocukluğundan başlıyor. Daha sonra onun basketbola adım atışını ve sıralanan başarı öyküsünü izleyicilere sunuyor. Parkelerin efsanevi ismi Bryant'ın basketbola olan aşkını anlatıldığı filmi.çok seveceksiniz.

Ergül Tosun

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