taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.325
USD
3,9757
EURO
4,9017
ALTIN
171,16
PETR
67,9600

Kobe Bryant'ın 'Sevgili Basketbolu'

Amerikalı NBA ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ı anlatan 'Kobe Bryant'ın Sevgili Basketbolu', 2018'de Oscar kazanarak en iyi kısa animasyon filmi seçildi.

Özel Haber | 03.04.2018 - 11:10..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Kobe Bryant'ın 'Sevgili Basketbolu'

Dünyanın en iyi basketbolcularından sayılan dünyaca ünlü Kobe Bryant'ı anlatan kısa film hayranları tarafından beğeniyle izlendi. 2017'de gösterime giren filmin senaryoluğu Bryant'a ait. Yönetmenliği ise Glen Keane üstlendi.

BRYANT'IN BASKETBOLA OLAN SEVGİSİ

Bryant'ın basketbolu bırakmadan hemen önce, 29 Kasım 2015 tarihinde The Players Tribune'a yazdığı mektubu konu almaktadır. Film, Bryant'ı 20 yıldır profesyonel olarak oynadığı spora olan sevgisini açıklıyor. Oscar'lı besteci John Williams ise filmin seslendirmesini yaptı.

Kobe Bryant'ın 'Sevgili Basketbolu'

İki sene önce basketboldan emekli olan Bryant, oyunu terkettiğinden beri sinema ve televizyonla yakından ilgilenmeye başladı. Eski NBA yıldızı Kobe Bryant , yazdığı ve anlattığı Sevgili Basketbol'dan sonra en iyi animasyonlu kısa film için Akademi ödülünü kazandı.

Kobe Bryant'ın 'Sevgili Basketbolu' VİDEO


PARKELERİN EFSANEVİ İSMİ

Beş dakika 20 saniyelik kısa film, Bryant'ın çocukluğundan başlıyor. Daha sonra  onun basketbola adım atışını ve sıralanan başarı öyküsünü izleyicilere sunuyor. Parkelerin efsanevi ismi Bryant'ın basketbola olan aşkını anlatıldığı filmi.çok seveceksiniz.

Ergül Tosun

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MSG Genel Kurulunda sanatçılar birbirine girdi

MSG Genel Kurulunda sanatçılar birbirine girdi

124
FETÖ elebaşı Gülen'in Haçlı hayranlığı

FETÖ elebaşı Gülen'in Haçlı hayranlığı

109
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin utanç adası Goree'da

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin utanç adası Goree'da

21
Yunan gazeteci ülkesinin Türkiye korkusunu anlattı

Yunan gazeteci ülkesinin Türkiye korkusunu anlattı

123
Bengü evleniyor

Bengü evleniyor

38
Dünyada hangi ülkenin kaç nükleer santrali var

Dünyada hangi ülkenin kaç nükleer santrali var

60
Akkuyu Nükleer Santrali'nde temel günü

Akkuyu Nükleer Santrali'nde temel günü

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM