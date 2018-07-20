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Kobra tarafından ısırılan Aref'in son durumu

Aref Ghafouri’nin doktorları, panzehir tedavisinin en az 24 saat daha süreceğini açıkladı.

AA | 20.07.2018 - 07:16..
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Kahire'deki Kasr en-Nil Hastanesi yetkilileri ve doktorlardan edinilen bilgiye göre, Aref'in panzehir tedavisine en az bir gün daha devam edilecek.

Kahire’ye getirildiği ilk güne nazaran durumunda iyileşme olduğu görülen illüzyonistin yılan tarafından sokulan sağ kolunu hareket ettirebildiği gözlendi.

"ZEHRİ SON DERECE ÖLDÜRÜCÜDÜR"

AA muhabirine konuşan Mısırlı yılan ve panzehir uzmanı Muhammed Şibli, Aref’i ısıran yılanın Egyptian Cobra olduğunu söyledi.

Mısır Kobrası olarak isimlendirilen yılan türünün Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşadığını ve dünyadaki en tehlikeli 10 yılandan birisi olduğunu anlatan Şibli, “Bu tür yılanların ısırığının tahribatı; vücudun direnci, zerk edilen zehrin miktarı ve diğer etkenlerle doğrudan bağlantılıdır. İnsanı ne kadar sürede öldüreceği konusunda bir zaman belirlemek oldukça zor. Ancak zehri son derece öldürücüdür. Tedavi yapılmazsa birkaç saat içerisinde öldürebilir.” ifadelerini kullandı.

Kobra tarafından ısırılan Aref'in son durumu

Kobra tarafından ısırılan Aref'in son durumu VİDEO

ÖZEL UÇAKLA GİTTİ

Yılan ısırması durumunda yapılacak ilk yardımın sadece sokulan yere soğuk su dökülerek elin göğüs hizasına kaldırılması olduğunu belirten Mısırlı panzehir uzmanı Şibli, “Benzeri vakalarda 17 dakika sonra hayatını kaybedenler bile var. Zehrin az zerk edilmesi nedeniyle 3 gün sonra hastaneye gelip yaşayanlar da var. Ancak bu nadirdir.” diye konuştu.

İllüzyonist Aref Ghafouri, 16 Temmuz'da, gösteri için geldiği Antalya'da, otelde hazırlık yaparken kobra yılanı tarafından sağ kolundan ısırılmış, ardından asistanının yardımıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Aref, kendi isteğiyle hastaneden taburcu edilmiş ve tedavi için özel bir uçakla Mısır'a getirilmişti.

Kobra tarafından ısırılan Aref'in son durumu

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