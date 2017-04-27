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Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Eski TÜBİTAK çalışanı 10 kişiye yönelik Kocaeli, Bursa, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

27.04.2017 - 16:43
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Ülke genelinde FETÖ'ye yönelik operasyonlar ve gözaltılar devam ediyor.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullananların da bulunduğu eski TÜBİTAK çalışanı 10 kişiye yönelik Kocaeli, Bursa, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Şüphelilerin 2015 yılında işten çıkarıldığı öğrenildi.

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