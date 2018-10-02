Kocaeli'de 3 torbacı paketlendi

Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Gölcük'te torbacıların peşine düştü. 3 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.





BONZAİDEN METANFETAMİNE KADAR

Ekipler tarafından Yazlık Yeni Mahalle’de belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda sokak satıcılığı yaptığı belirlenen O.M., A.Ç. ve G.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada bir miktar bonzai ve metanfetamin ele geçirildi.

Ekipler tarafından O.Ç.’ye ait bir adrese düzenlenen operasyonda ise adreste bulunan F.M. isimli bir şahısın üzerinden bir miktar satışa hazır bonzai ele geçirildi. Şahıslardan O.M., F.M. ve A.K. "Uyuşturucu Bulundurmak, Kullanmak ve Ticaretini Yapmak" suçundan gözaltına alındı.