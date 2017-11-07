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Kocaeli'de 4 FETÖ tutuklaması

Kentte yürütülen FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 10 asker etkin pişmanlık yasasından yararlanarak serbest kalırken, 4 kişi tutuklandı.

07.11.2017 - 10:38
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kocael

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 1-2 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6'sı askeri personelden sorumlu olduğu iddia edilen "mahrem abi" ile aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

10 ASKER SERBEST, 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık sorgularının ardından etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 10 şüpheli adli kontrol, diğer 6 kişi ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen 10 asker adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi tutuklandı. Nöbetçi hakimlik, 1 kişiyi serbest bırakırken, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayı talep eden bir şüpheli de yeniden emniyete götürüldü.

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