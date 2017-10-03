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Kocaeli'de 40 bin liralık telefon soygunu

Kartepe'de telefon mağazasına giren 3 hırsız, 40 bin lira değerindeki teknolojik malzemeleri çalarak, kayıplara karıştı.

03.10.2017 - 16:09
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Mehmet Altınkaya'ya ait telefon mağazasının kapısını kırarak içeri giren 3 hırsız, 36 saniye içerisinde iş yerinde tezgahlarda bulunan cep telefonu, tablet, akıllı saat ve bir miktar parayı çaldı.

"POŞETLERE KOYDULAR"

Güvenlik kamerası hırsızlık anını kaydederken, kapıyı açtıktan sonra bir kişi kasadaki paraları çalarken, iki kişi ise telefon, tablet ve akıllı saatleri poşetlere doldurdu.

Kocaeli'de 40 bin liralık telefon soygunu

Kocaeli'de 40 bin liralık telefon soygunu VİDEO

ARANIYORLAR

Mağazada alarm sistemi olduğunu söyleyen Mehmet Altınkaya, "Gece dükkandaki alarm sistemi devreye girince telefonum çaldı. Hemen dükkana gitmek için yola koyulduğumda da dükkanın çevresinde oturan tanıdıklarım beni arayarak alarm çaldığını söyledi. Dükkana geldiğimde bir miktar para bulunan kasanın açık olduğunu ve telefon, tablet, akıllı saatlerin de çalındığını görünce, hemen polisi aradım. Güvenlik kameralarını incelediğimizde 36 saniyede 3 kişinin 40 bin lira değerindeki elektronik ürünleri çaldığını tespit ettik. Aracın plakasını polis tespit etmiş ama o plakada çalıntı araca çıkıyormuş. Umarım kısa sürede yakalanırlar" dedi.

Kocaeli'de 40 bin liralık telefon soygunu

Kocaeli'de 40 bin liralık telefon soygunu

Kocaeli'de 40 bin liralık telefon soygunu

Kocaeli'de 40 bin liralık telefon soygunu

Kocaeli'de 40 bin liralık telefon soygunu

Kocaeli'de 40 bin liralık telefon soygunu

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