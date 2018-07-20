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Kocaeli'de 6 katlı binada yangın

Gebze ilçesinde, 6 katlı binanın çatısı yandı. İtfaiye yangını yaklaşık 2 saat süren çalışma ile söndürürken, 2 kişi dumandan etkilendi.

DHA | 20.07.2018 - 02:10..
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Tatlıkuyu Mahallesi 1340. Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangın bir anda büyüyerek bütün çatıyı sardı. Alevleri gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de 6 katlı binada yangın

İtfaiye ekipleri, yangın merdiveni ile binaya yanaşarak alevlere müdahale ederken, Darıca'dan da takviye ekipler geldi. Yangında dumandan etkilen 2 kişi Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren zorlu çalışmasıyla söndürüldü.

Kocaeli'de 6 katlı binada yangın

Öte yandan, itfaiyenin söndürme çalışmaları sırasında çevrede toplanan vatandaşlar merakla çalışmaları izledi. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla kayıt yaparken, bazılarının da aralarında espriler yapıp gülüşmeleri dikkat çekti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de 6 katlı binada yangın

Kocaeli'de 6 katlı binada yangın

Kocaeli'de 6 katlı binada yangın

Kocaeli'de 6 katlı binada yangın

Kocaeli'de 6 katlı binada yangın

Kocaeli'de 6 katlı binada yangın

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