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Kocaeli'de baba oğul 111 kilo eroinle yakalandı

Emniyet görevlilerinin Kocaeli'de durdurduğu bir minibüsten 111 kilo eroin ele geçirilirken, baba ve 2 oğlu gözaltına alındı.

AA | 12.01.2018 - 01:13..
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Başarılı operasyonları ile uyuşturucuya adeta geçit vermeyen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelesi ekipleri, 2018 yılının ilk büyük operasyonuna imza attı.

Kocaeli'de baba oğul 111 kilo eroinle yakalandı


AİLE SÜSÜ VEREREK YOLCULUK YAPMAK İSTEDİLER

Bir istihbaratı değerlendiren Narkotik ekipleri, Van’dan yüklenen uyuşturucunun İstanbul’a gideceği bilgisine ulaştı. Zanlıların uyuşturucu yüklenen araç ile yola çıkması üzerine ekipler operasyona start verdi. TEM otoyolunda takibe alınan minibüs Kocaeli sınırları içinde durduruldu. Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerinin kendilerine aile süsü vererek yolculuk yaptığını fark etti. Araçta bulunan M.L.Ç, oğulları A.Ç. ve A.Ç ile aileleri gözaltına alındı. İlk incelemede aracın gözle görülür yerlerinde hiçbir maddeye rastlanamadı. Araç detaylı incelenmek üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada narkotik madde arama köpeği Millow otomobilin yanına yaklaştırıldı. Millow’un uyuşturucu zulalanmış araca verdiği tepki polis ekiplerini bile şaşırttı.

Kocaeli'de baba oğul 111 kilo eroinle yakalandı VİDEO


Kocaeli'de baba oğul 111 kilo eroinle yakalandı


HOPARLÖRE BİLE UYUŞTURUCU SAKLANMIŞ

Köpeğin tepkisinin ardından Narkotik dedektifleri, hemen aracın zulalarını sökmeye başladı. Önce torpido kısmını açan ekipler, onlarca eroin paketini çıkarmayı başardı. Aracın arka kısmında ise sökülen her kapağın altından eroin paketleri çıktı. Aracın subwoofer tabir edilen hoparlöründe bile paket paket eroin çıktı. Ekipler eroini kucak kucak taşıdı.

Kocaeli'de baba oğul 111 kilo eroinle yakalandı


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