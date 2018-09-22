Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki İsmail Devrim'in oğlu okula farklı pantolonla gitti için alınmadı. Geçirdiği iş kazası sonrası çalışamayan baba, bunalıma girdi ve hayatına son verdi.

BANYODA KENDİNİ ASTI

Bir süredir işsiz olan İsmail Devrim, liseye giden oğlunun okul kıyafeti olmadığı için derse alınmak istenmediğini öğrendi.

Oğlunun anlattıklarıyla akşam evde bunalıma giren iki çocuk babası İsmail Devrim sabaha karşı 06.00 sıralarında evin banyosuna girdi ve kendini iple astı.

Bir süre sonra yakınları kapıyı zorlayarak içeri girdiklerinde İsmail Devrim’in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsmail Devrim’in cenazesi, morga kaldırıldı.

"OĞLUMU DERSE ALMAMIŞLAR"

Yaşanan süreci ağlayarak anlatan acılı eş Hafize Devrim, “Lise 1’e giden oğlum okuldan geldi. Anne, ‘Pantolonum okulun istediği pantolon olmadığı için dersime giremedim. Derse almadılar; bir gün yok yazıldım' dedi. Babası bunu duyunca çok üzüldü. Babası, ‘Hemen gidip alalım oğlum' dedi. Gebze'ye gidip pantolon aldılar. Akşam 21.00 gibi eve geldiler. Eşim bize, ‘Artık hemen yatın. Işıkları kapatın, televizyonu kapatın, ben çok yorgunum' dedi. Sabah erkenden uyandım, baktım banyoda ışık yanıyor. Herhalde ışık açık kaldı dedim. Kalktım baktım kendini asmış” dedi.