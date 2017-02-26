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Kocaeli'de freni boşalan çöp kamyonu 10 aracı biçti

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen çöp kamyonu park halinde bulunan 10 aracı biçti, kazada 1 kişi yaralandı.

26.02.2017 - 23:28
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Kocaeli'de freni boşalan çöp kamyonu 10 aracı biçti

Kaza, Çayırova Özgürlük Mahallesi 222 Sokak üzerinde meydana geldi. 41 VP 788 plakalı belediyeye ait çöp arabası park halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple hafif rampa yolda kaymaya başladı.

ARAÇLARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kayamaya başlayan çöp arabası önüne sokak üzerinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Kazayı duyan mahalle sakinleri durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hemen olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik alırken sağlık ekipleri kaza nedeniyle yaralanan bir kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Freni patladığı iddia edilen çöp arabasının 10 aracı biçtiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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