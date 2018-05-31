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Kocaeli'de kayıp şahsın denizden cesedi çıkarıldı

Darıca ilçesinde 2 gün boyunca haber alınamayan adamın cesedi denizde ölü bulundu.

İHA | 31.05.2018 - 00:47..
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27 Mayıs Pazartesi günü, Cami Mahallesi Kaplan Ceddesi’nde iş yerinden ayrıldıktan sonra İbrahim Kutlu isimli vatandaştan yakınları 2 gün boyunca haber alamadı.

"DENİZE ATLADI" İHBARI

Olay üzerine İbrahim Kutlu’nun yakınları durumu polise bildirdi. Kutlu’nun bulunmaşı için arama çalışması başlatılırken, Kaplan Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikanın güvenlik görevlileri polise fabrikanın bulunduğu bölgede bir kişinin denize atladığını ihbar ettiler.

CESEDİ DENİZDEN ÇIKARILDI

İhbar uzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından denizde arama çalışması başlatıldı. Dalgıçlar tarafından yapılan aramalarda denize atladığı iddia edilen kişinin cesedine ulaşıldı.

Morga kaldırılan cesedin, yapılan otopsi incelemesinde İbrahim Kutlu’ya ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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