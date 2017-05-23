Kocaeli'de kazı yapan işçi doğalgaz borusunu patlattı

Bugün öğle saatlerinde, Esentepe Mahallesi Muhlis Yiğit Caddesi Doğu Sokak'ta bulunan bir binanın çevresine yapılacak bahçe duvarı için kazı yapan işçinin vurduğu kazma, doğalgaz borusunu isabet etti.

VATANDAŞLAR OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Gaz etrafa yayılırken, itfaiye ve doğalgaz dağıtım firmasına haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek, vatandaşları uzaklaştırdı. Doğalgaz dağıtım firması ise patlamanın olduğu boruya gaz vermeyi keserek kaçağı önledi.

















