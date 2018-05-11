taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.381
USD
4,2390
EURO
5,0532
ALTIN
179,93
PETR
77,3100

Kocaeli'de kiracısını ve 2 oğlunu vuran kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kiracısı Ahmet H. ve 2 oğlunu silahla vuran mal sahibi Coşkun Ç. tutuklandı.

İHA | 11.05.2018 - 06:56..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

30 bin TL alacağı yüzünden kiracısı Ahmet H. ile tartışan Coşkun Ç., bıçaklı saldırıya uğrayınca silahını ateşledi. Ahmet H. ve 2 oğlunu silahla vuran mal sahibi tutuklandı.

BABA VE BİR OĞLUNUN DURUMU CİDDİ

Çıkan tartışma sonrası Ahmet H., oğulları Muhammet ve Bayram H., mal sahibi Coşkun Ç.’ye bıçakla saldırdı.

Dükkan sahibi Coşkun Ç. ise dükkanda bulunan silahını ateşleyerek, baba ve 2 oğlunu yaralamıştı. Ahmet H. ve oğlu Bayram H.'nin sağlık durumları ciddiyetini koruyor.

Kocaeli'de kiracısını ve 2 oğlunu vuran kişi tutuklandı

Kocaeli'de kiracısını ve 2 oğlunu vuran kişi tutuklandı VİDEO


MAL SAHİBİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyon sonucunda dün gece yarısı zanlı, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Bahçecik’te saklandığı evde suç aleti silah ile birlikte yakalanmıştı. Emniyette sorgulanan Coşkun Ç., ifadesinde kiracıları olan baba ve oğullarından 30 bin TL alacaklı olduğunu ve bunun için aralarında husumet bulunduğunu söylemişti.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Coşkun Ç., öğlen saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan Coşkun Ç.’nin tutuklanmasına karar verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Eski eşinin aracını benzin dökerek yaktı
Sancaktepe'de alkollü S.Ü., kendisinden boşanan eşinin otomobilini benzin dökerek yaktı.
Şişli'de bir veteriner ve çalışanı zehirlenmiş halde bulundu
Şişli'de bulunan bir veteriner kliniğinde iki kişi zehirlenmiş halde bulundu. İş yeri sahibi ve çalışan tedavi altına alındı.
Ankara Çinçin tarihe karışıyor
Çinçin ismini kötü bir üne sahip olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Çinçin isminin tamamen kaldırılacağını dile getirdi.
Sakarya'da emniyet şeridindeki cipe tır çarptı: 1 ölü
Lastiği patlayan bir cip Sakarya'da emniyet şeridinde beklerken tırın çarpmasıyla savruldu. Kazada, cip içindeki kadın hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mete Yarar: Oyunları ekonomik baskı

Mete Yarar: Oyunları ekonomik baskı

46
Ham petrol fiyatında 100 dolar riski

Ham petrol fiyatında 100 dolar riski

13
Bursa'dan Afrin'e giden 22 kahraman döndü

Bursa'dan Afrin'e giden 22 kahraman döndü

29
ABD'de genç bir kadın tartıştığı adama twerk yaptı

ABD'de genç bir kadın tartıştığı adama twerk yaptı

4
Fitch: Trump'ın kararı İran'ı güçsüz bırakacak

Fitch: Trump'ın kararı İran'ı güçsüz bırakacak

18
Manisa'da Akhisar sevinci

Manisa'da Akhisar sevinci

5
ABD İran'a baskı için harekete geçti

ABD İran'a baskı için harekete geçti

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM