30 bin TL alacağı yüzünden kiracısı Ahmet H. ile tartışan Coşkun Ç., bıçaklı saldırıya uğrayınca silahını ateşledi. Ahmet H. ve 2 oğlunu silahla vuran mal sahibi tutuklandı.

BABA VE BİR OĞLUNUN DURUMU CİDDİ

Çıkan tartışma sonrası Ahmet H., oğulları Muhammet ve Bayram H., mal sahibi Coşkun Ç.’ye bıçakla saldırdı.

Dükkan sahibi Coşkun Ç. ise dükkanda bulunan silahını ateşleyerek, baba ve 2 oğlunu yaralamıştı. Ahmet H. ve oğlu Bayram H.'nin sağlık durumları ciddiyetini koruyor.

Kocaeli'de kiracısını ve 2 oğlunu vuran kişi tutuklandı VİDEO







MAL SAHİBİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyon sonucunda dün gece yarısı zanlı, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Bahçecik’te saklandığı evde suç aleti silah ile birlikte yakalanmıştı. Emniyette sorgulanan Coşkun Ç., ifadesinde kiracıları olan baba ve oğullarından 30 bin TL alacaklı olduğunu ve bunun için aralarında husumet bulunduğunu söylemişti.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Coşkun Ç., öğlen saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan Coşkun Ç.’nin tutuklanmasına karar verildi.