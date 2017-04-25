Kocaeli'de komşuya balyozlu saldırı

Cedit Mahallesi Şen Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Ali S. ve ailesi ile komşuları Ramazan A. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Komşuları ve polisin araya girmesi ile kavga büyümeden sonlandırıldı.

BALYOZLA ARACINA SALDIRDI

Ramazan A. otomobili ile evine doğru giderken tartıştığı aileden olan Serkan S. balyozla saldırdı. Serkan S. balyozla Ramazan A.'nın aracına vurarak zarar verdi. Araçtan inen Ramazan A., bir anda ailenin saldırısına uğradı.

YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis olay yerine geldi. Kavgada yaralanan Ramazan A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, Ramazan A.'ya saldıran kişilerin ifadelerini aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.











