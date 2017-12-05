Kocaeli'de 'mahrem abi' operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve askeri personelden sorumlu 'mahrem abi' oldukları değerlendirilen 24 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
4 KİŞİ YAKALANDI, 6 KİŞİ ARANIYOR
Şüphelilerden 14'ünün başka dosyalardan tutuklu oldukları belirlendi. Tutuklu şüpheliler cezaevinden getirilerek sorguları yapıldıktan sonra geri gönderildi. 10 şüpheli için bugün sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. 4 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 6 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.