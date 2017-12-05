taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.133
USD
3,8592
EURO
4,5779
ALTIN
158,25
PETR
62,2000

Kocaeli'de 'mahrem abi' operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli'de FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik düzenlenen 'mahrem abi' operasyonuyla 4 kişi yakalanırken, 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

DHA | 05.12.2017 - 11:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber

s

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve askeri personelden sorumlu 'mahrem abi' oldukları değerlendirilen 24 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

4 KİŞİ YAKALANDI, 6 KİŞİ ARANIYOR

Şüphelilerden 14'ünün başka dosyalardan tutuklu oldukları belirlendi. Tutuklu şüpheliler cezaevinden getirilerek sorguları yapıldıktan sonra geri gönderildi. 10 şüpheli için bugün sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. 4 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 6 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Bursa’da 153 bin liralık dolandırıcılık
Bursa’da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir kadının 153 bin lirasını alan 2 kişi yakalandı.
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar Hatay'a ulaştı.
Zanlıları polise zimmetleyerek 800 kişiyi yakalattı
Trabzon'da göreve geldikten sonra kısa sürede şehirdeki 800'e yakın zanlıyı yakalatan İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, uyguladığı yöntemi anlattı.
Diyarbakır'da kırsal mahallelere asfalt döküldü
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Silvan ve Bağlar ilçesine bağlı mahallelerdeki 55 kilometrelik yola sıcak asfalt serildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk canlı yayınında 'zıplatırım' tartışması

CNN Türk canlı yayınında 'zıplatırım' tartışması

97
Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı

Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı

121
Mete Yarar: FETÖ'den sonra savunma projeleri hız aldı

Mete Yarar: FETÖ'den sonra savunma projeleri hız aldı

40
Beşiktaş Almanya'da yedeklerle oynayacak

Beşiktaş Almanya'da yedeklerle oynayacak

50
Yunanistan'da 9 terör şüphelisi hakkında karar çıktı

Yunanistan'da 9 terör şüphelisi hakkında karar çıktı

28
CHP'de Kılıdaroğlu karşıtlarını sindirme harekatı

CHP'de Kılıdaroğlu karşıtlarını sindirme harekatı

127
ABD ailesini öldürdüğü Iraklıya 15 bin dolar önerdi

ABD ailesini öldürdüğü Iraklıya 15 bin dolar önerdi

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM