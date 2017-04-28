Kocaeli'de Mini Dünya Kupası'nı Kamerun kazandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 16 ülkeden 160 yabancı öğrencinin katılımıyla bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvanın final maçında Kamerun ile Sudan mücadele etti.

Doğu Kışla Gençlik Parkı'ndaki halı sahada gerçekleştirilen maçı, iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu başlattı.





Tribünleri dolduran yaklaşık 300 yabancı öğrenci renkli görüntüler oluşturdu. Takımlarına tribünden destek veren öğrenciler, sık sık "Recep Tayyip Erdoğan" ve "Türkiye" şeklinde tezahürat yaptı.

Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Mustafa Çulcu'nun yönettiği karşılaşmanın normal süresi golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Penaltı atışlarında rakibine 7-6 üstünlük sağlayan Kamerun, kupanın sahibi oldu.





Penaltı vuruşlarının ardından büyük sevinç yaşayan Kamerunlu öğrencilerin kupasını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal verdi.

İki takımın sporcuları, kupa töreninin ardından birlikte taraftarları selamladı.

"YALNIZ HİSSETMEMELERİNİ SAĞLIYORUZ"

Yeşildal, kentte eğitim gören bin 600 civarında yabancı öğrenciye yardımcı olmak amacıyla üniversite ve belediyede koordinatörlük kurduklarını söyledi.

Düzenledikleri turnuva ile öğrenciler arasında kardeşlik duygusu oluşturmayı ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istediklerini belirten Güzeldal, "Etkinliğimiz bu anlamda mini bir dünya kupası oldu." dedi.

Yeşildal, yabancı öğrencilerle ilgili çok sayıda hizmetleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız, evlerinde, yurtlarında onları ziyarete gidiyorlar, sıkıntılarını dinliyorlar. Gurbette bir insanın yaşayabileceği ne tür sorun varsa hepsiyle ilgileniyoruz. Hastalandıklarında hastaneye götürüyoruz, anne veya babaları vefat edenlerin ülkelerine gitmelerini sağlıyoruz. Evlerinin bakımıyla, onarımıyla ilgileniyoruz. Bu kentte güven ve aile sıcaklığı içinde yaşıyorlar."









