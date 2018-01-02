taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.639
USD
3,7644
EURO
4,5371
ALTIN
158,58
PETR
66,8000

Kocaeli'de şoför dili boğazına kaçan bebeği kurtardı

Halk otobüsünde kalbi duran, dili boğazına kaçan 10 aylık erkek bebeğin hayatını otobüs şoförü Hayrettin Şahin'in müdahaleleri hayata döndürdü.

DHA | 02.01.2018 - 13:21..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Fatma- Sercan Şiner çifti, önceki gün Hereke- İzmit Umuttepe seferini yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse bindi. Şiner çifti, bir süre sonra 10 aylık bebekleri Ömer Asaf'ın hareket etmediğini fark ederek, yardım çığlıkları attı. Panik halde bebeklerini elinde tutan çiftin feryadını duyan şoför Hayrettin Şahin, hemen aracı kenara çekerek durdurdu.

Kocaeli'de şoför dili boğazına kaçan bebeği kurtardı

DİLİNİN BOĞAZINA KAÇTIĞINI FARK ETTİ

Çiftin yanına gelen şoför, bebeğin nefes almadığını fark etti. Bebeğe kalp masajı yaparak kalbini çalıştıran Hayrettin Şahin, daha sonra bebeğin dilinin boğazına kaçtığını fark etti. Hayrettin Şahin bebeğin boğazına kaçan dilini çıkardıktan sonra onu yere uzatarak suni teneffüs yapmaya başladı.

Kocaeli'de bebeği hayata döndüren otobüs şoförü İZLE

ÇİFT GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Uzun süre bebeğin nefes alması için mücadele eden Hayrettin Şahin, bebeğin nefes aldığını ve hareket ettiğini görünce kendisi de rahat nefes aldı.

Bebeğe müdahale sırasında baygınlık geçiren çift, bebeklerinin gözlerini açması ile gözyaşlarına boğuldu. Ömer Asaf bebek daha sonra kontrol amaçlı olarak olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye götürüldü.

Kocaeli'de şoför dili boğazına kaçan bebeği kurtardı

"BEBEKLE GÖZ GÖZE GELDİM"

Hastaneye kaldırılan Ömer Asaf, hayati tehlikeyi atlattı. Hayrettin Şahin, "Otobüs ile Hereke- Umuttepe arasında seyahat ederken bir çığlık duydum. Aynadan baktım ilk başta kavga var sandım. Sonra aynı çığlığı tekrar duyunca otobüsü müsait bir yere çekip durdurdum. Yerimden kalkıp bebeğin yanına gidene kadar, daha önce aldığım ilk yardım eğitimleri aklıma geldi. Daha önce Büyükşehir Belediyesinin acil durumlar için otobüs şoförlerine verilen itfaiye ve ilk yardım eğitimlerini almıştık. Bebeğin yanına gidince anne babanın çok panik yaptığını gördüm, bebek hareketsizdi. Ben soğukkanlılığımı koruyarak, aldığım ilk yardım eğitimlerini uygulamaya başladım. Bebek nefes almıyordu ona kalp masaj yaptım. Kalp masajından sonra bebek nefes almaya başladı. Bu sırada dilini yutmuştu. Ben parmağımla bebeğin dilini geri çekerek tekrar nefes almasını sağladım. Nefes almaya başlayınca parmağımı ısırdı. O sırada gözlerini açtı bebekle göz göze geldim. Ona ilk yardım yaparak tekrar nefes almasını sağladığım için çok sevindim. Ailesi de bunu görünce çok sevindiler. Böyle güzel bir olaya vesile olduğum için çok sevindim. Allah bebeğe uzun ömürler versin."

Kocaeli'de şoför dili boğazına kaçan bebeği kurtardı


BAŞKAN ÖDÜLLENDİRDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Hayrettin Şahin'i tebrik ederek, "Otobüs şoförlüğü sadece kullandığı otobüsü bir yerden bir yere taşımak değildir. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm personelimizin ilk yardım ve itfaiye eğitimleri almalarını önemsiyoruz. Şoför, taşıdığı tüm yolcuların hayatından sorumludur. Hayrettin arkadaşımız, aldığı eğitimleri uygulayıp bir bebeğin hayatını kurtararak bunu bizlere bir kez daha gösterdi. Biz de arkadaşımızın emeklerini boşa çıkarmıyoruz ve kendisine 1 maaş ikramiye veriyoruz" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Rusya'da karşıdan karşıya geçen kıza araba çarptı
Rusya'da ışıkları beklemeden yola atlayan kadın canından oldu.
Şırnak'ta kaçak elektriği önleyen panolar parçalandı
Cizre ilçesinde, vatandaşların kullandığı enerjinin kalitesini artırmak ve kaçak elektriği önlemek için kurulan panoların 46'sına zarar verildi.
Yüksekova'da kalp hastası kadın 4 saatte kurtarıldı
Kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Yeni Işık köyünde mahsur kalan kalp hastası Hasibe Dicle, 4 saatlik çalışma sonucu tedaviye alındı.
Hakkari'de kar yağışı kazaları beraberinde getirdi
Hakkari- Van Karayolu'nda karla karışık yağmur nedeniyle kazalar meydana geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nevzat Çiçek: Şah ailesi de ABD'den İran'a müdahil oldu

Nevzat Çiçek: Şah ailesi de ABD'den İran'a müdahil oldu

88
ABD destekli İranlı göstericilerden İslam karşıtı slogan

ABD destekli İranlı göstericilerden İslam karşıtı slogan

278
Suudi Arabistan'da benzine zam, istasyonları mühürletti

Suudi Arabistan'da benzine zam, istasyonları mühürletti

51
Ruhani’den ekonomik krizi çözme sözü

Ruhani’den ekonomik krizi çözme sözü

90
TSK'ya 43 bin personel alınacak

TSK'ya 43 bin personel alınacak

75
Dilan Çıtak da Tatlıses oldu

Dilan Çıtak da Tatlıses oldu

35
Van Persie, Milli Piyango'dan çok kazandı

Van Persie, Milli Piyango'dan çok kazandı

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM