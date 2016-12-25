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Kocaeli'de teröre lanet yürüyüşü

Kocaeli düzenlenen "Teröre Lanet, Kardeşliğe Evet" yürüyüşüne katılan çok sayıda vatandaş, teröre tepki gösterdi.

AA | 25.12.2016 - 16:53
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Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından düzenlenen "Teröre Lanet, Kardeşliğe Evet" yürüyüşüne katılan çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla terörü kınadı.

Kocaeli'de teröre lanet yürüyüşü

BİNLER TÖRÖRE KARŞI YÜRÜDÜ

Merkez Bankası İzmit Şubesi önünde toplanan, aralarında Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu grup, ellerinde Türk bayraklarıyla çeşit sloganlar atarak Anıtpark'a kadar yürüdü.

Kocaeli'de teröre lanet yürüyüşü

HAİN SALDIRILARA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Şahin Yaşlık, burada yaptığı konuşmada, polis ve askere yapılan hain saldırılara "Dur" demek için bir araya geldiklerini söyledi.

Kocaeli'de teröre lanet yürüyüşü

Kocaeli'de teröre lanet yürüyüşü

Kocaeli'de teröre lanet yürüyüşü

Kocaeli'de teröre lanet yürüyüşü

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