Kocaeli'de teröre lanet yürüyüşü

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından düzenlenen "Teröre Lanet, Kardeşliğe Evet" yürüyüşüne katılan çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla terörü kınadı.

BİNLER TÖRÖRE KARŞI YÜRÜDÜ

Merkez Bankası İzmit Şubesi önünde toplanan, aralarında Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu grup, ellerinde Türk bayraklarıyla çeşit sloganlar atarak Anıtpark'a kadar yürüdü.

HAİN SALDIRILARA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Şahin Yaşlık, burada yaptığı konuşmada, polis ve askere yapılan hain saldırılara "Dur" demek için bir araya geldiklerini söyledi.