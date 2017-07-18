Kocaeli'de trafik kazası: 8 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk, 8 kişi yaralandı.

Marmaris'te Kırgızistan vatandaşı 2 kadının da aralarında bulunduğu toplam 4 kişi fuhuş suçundan gözaltına alındı.

Ahmet Hakan, 15 Temmuz ile Milli Mücadele dönemini karşılaştıran Kadir Mısıroğlu'na sert tepki gösterdi.

TBMM Anayasa Komisyonunda, Meclis İçtüzük değişikliğine ilişkin AK Parti ve MHP'nin ortak teklifinin 4 maddesi kabul edildi.

İçtüzük değişikliği için 4 madde komisyonda kabul edildi

Rusya'nın kuzeydoğusunda bulunan Kamçatka Adası'nda 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Birinci dereceye yükselen hakim ve savcılar belirlendi

HSK kararı ile 15 hakim, 7 savcı, 7 idare mahkemesi başkanı ve bir vergi mahkemesi başkanı birinci dereceye yükseltildi.