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Kocaeli'de trafik kazası: 8 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk, 8 kişi yaralandı.

18.07.2017 - 07:03
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KAZA

D-130 kara yolundan İzmit istikametine seyreden Şükrü Canbirlik idaresindeki 34 JH 4985 plakalı otomobil, Gölcük D-130 kara yolu Karaköprü Mahallesi mevkisinde önünde seyreden Hayrettin Kırıcı'nın kullandığı 41 NB 474 hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle araçlar yolun kenarına savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2'Sİ ÇOCUK 8 YARALI

Olay yerine gelen polis ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından 2'si çocuk 8 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-130 kara yolunun İzmit istikametinde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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