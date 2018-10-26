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Kocaeli'de zincirleme kaza: 16 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

AA | 26.10.2018 - 21:47..
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Anadolu Otoyolu Kuruçeşme mevkisinde, 2 tır, 1 minibüs, 1 kamyonet ve 6 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

16 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarında sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan 16 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TRAFİĞE AÇILDI

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti, araçların kaldırılması ve yola dökülen yağ ile akaryakıtın temizlenmesinin ardından 1,5 saat sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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