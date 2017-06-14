Kocaeli'deki üst geçide Bülent Ecevit'in adı verildi

Açılış töreninde konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ecevit'in büyük bir devlet adamı olduğunu söyledi.

İSMİNİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİK

Ecevit'in isminin Kocaeli'de ölümsüzleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksakal, "Bülent Ecevit Türkiye Cumhuriyeti tarihinde siyasetin en dürüst kimlikleri içerisinde en ön sıralarda yer almış, gerçekten halkçı, yurtsever, milliyetçi ve demokrat bir siyasi kişiliktir. Bugün Türkiye'nin hangi noktasına gidersek gidelim, hangi insan hangi siyasi partiye oy verirse versin, kiminle görüşürsek görüşelim Bülent Ecevit'i apayrı bir yere koyar. Dolayısıyla Bülent Ecevit'in bizlere emaneti olan DSP'yi ve onun kuramını, politikalarını ilelebet yaşatabilmek için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da başbakanlardan Bülent Ecevit'in adını taşıyan bir eserin açılışında olmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da Bülent Ecevit'in dürüstlük timsali bir devlet adamı olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, bir süre önce vatandaşların hizmetine açılan üst geçitten geçti.