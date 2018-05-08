taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.150
USD
4,2935
EURO
5,0917
ALTIN
180,81
PETR
75,8100

Kocaeli'nde fuhuş operasyonu

Kocaeli İzmit'te yabancı kadınlara fuhuş yaptıran engelli kadın ve 3 kişi yakalandı.

İHA | 08.05.2018 - 16:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber

6 Mayıs’ta Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde gelen olayda, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında İzmit’te bulunan bir dairede fuhuş yapıldığı istihbaratını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Büro Amirliği Fuhuş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

FUHUŞA GEÇİT YOK

Yürütülen çalışmalar kapsamında şahısların çetenin fuhuş yaptırdığı adresi izlemeye alan ekipler, daha sonra operasyon düzenlendi.

ENGELLİ KADIN ÇETE LİDERİ

Yapılan operasyonda fuhuşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkan sağlayan çetenin lideri olduğu belirlenen bedensel engelli G.Y. (44) isimli kadın ve çete üyeleri A.G. (48), Y.A. (36), S.Y., ve fuhuş yaptıkları belirlenen 4 kadın ile müşteri olarak adrese gelen 10 kişi suçüstü yakalandı.

Kocaeli'nde fuhuş operasyonu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Lastik botla kaçmaya çalışan 38 göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adasına lastik bot ile gitmek isteyen 38 kaçak göçmen yakalanarak, yabancılar geri gönderme merkezine teslim edildi.
Rumlara belge götürürken yakalandı
KKTC'de, askeri ve sivil gümrük bilgilerinin yer aldığı belgeleri Güney Kıbrıs'a götüren emekli gümrük memuru yakalandı.
Perinçek, Cumhurbaşkanı adaylığı için imza attı
Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplaması gereken Doğu Perinçek, bugün eşiyle birlikte kendi lehine imza verdi.
Şanlıurfa'da selin izleri siliniyor
Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan sağanak yağış Şanlıurfa'yı da vurdu. Yağmurun durmasının ardından vatandaşlar, selin izlerini silmeye çalışıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş: Bırak tazminatı, maaş bile almadım

Şenol Güneş: Bırak tazminatı, maaş bile almadım

178
Unilever'den sokakları istila çağrısı

Unilever'den sokakları istila çağrısı

277
Muharrem İnce Anıtkabir'de

Muharrem İnce Anıtkabir'de

457
Putin'in yerli limuzini

Putin'in yerli limuzini

75
CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu

CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu

194
Mimarlar Odası oyunun rengini belli etti

Mimarlar Odası oyunun rengini belli etti

292
Alişan'a 3 kilo altın takıldı

Alişan'a 3 kilo altın takıldı

118
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM