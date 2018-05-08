Kocaeli'nde fuhuş operasyonu

6 Mayıs’ta Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde gelen olayda, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında İzmit’te bulunan bir dairede fuhuş yapıldığı istihbaratını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Büro Amirliği Fuhuş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

FUHUŞA GEÇİT YOK

Yürütülen çalışmalar kapsamında şahısların çetenin fuhuş yaptırdığı adresi izlemeye alan ekipler, daha sonra operasyon düzenlendi.

ENGELLİ KADIN ÇETE LİDERİ

Yapılan operasyonda fuhuşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkan sağlayan çetenin lideri olduğu belirlenen bedensel engelli G.Y. (44) isimli kadın ve çete üyeleri A.G. (48), Y.A. (36), S.Y., ve fuhuş yaptıkları belirlenen 4 kadın ile müşteri olarak adrese gelen 10 kişi suçüstü yakalandı.