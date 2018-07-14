Kocasına 'kelloş' dedi tazminattan oldu

Eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşayan koca, Asliye Hukuk Mahkemesi’ne müracaat ederek boşanma davası açtı. Mahkeme, davacı kocayı kusurlu bulup, kadına tazminat ödenmesine hükmetti. Kararı koca temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

KELLOŞ DEDİ KUSURLU BULUNDU

Emsal bir karara imza atan Daire, eşine ‘kel, kelloş diyen kadını kusurlu buldu. Kadına verilen maddi manevi tazminatın yasalara aykırı olduğuna dikkat çekilen Yargıtay kararında, “1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce davacı koca kusurlu bulunarak boşanma kararı verilmiş ise de; yapılan tahkikat ve toplanan delilerden; davacı kocanın davalı kadını annesiyle beraber yaşamaya zorlayıp müstakil konut temin etmediği anlaşılmaktadır.





TAZMİNAT YOK

Mahkemenin son kararında; Taraflar eşit kusurludur. Eşit kusurlu eş yararına Türk Medeni Kanunu’nun 174/1-2. maddesi gereğince maddi ve manevi tazminata hükmedilemez. Hal böyleyken, hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davalı (kadın) yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir” denildi.