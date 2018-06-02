Kocasından virüs kapan kadından milyonluk tazminat davası

Pendik ilçesinde yaşayan, biri yüzde 50 engelli, 2 çocuklara sahip olan A.N. ve H.N. çiftinin evlilikleri uzun zamandır sorunluydu. İddiaya göre, A.N.'nin 20 yıllık eşi bir süre önce evi terk ederek otelde yaşamaya başladı.

A.N. eşinin, düğünde takılan 19 bilezik, 1 altın kaplama saat, 1 takı seti, 60 çeyrek altın ile 5 adet yarım altını da bozdurarak, başka kadınlarla birlikte olduğunu ve şiddete maruz kaldığını öne sürerek boşanma davası açtı.

VİRÜS NEDENİYLE KANSERE YAKALANDI

A.N. boşanma davası dilekçesinde, eşinin evlilik sürecinde kendisini defalarca aldattığını, başka kadınlarla yaşadığı yasak ilişkiler sonucunda ise HPV virüsü kaptığını iddia etti. A.N. ifadesinde kocasının bir süre sonra bu virüsü kendisine de bulaştırdığını ve rahim ağzı kanserine yakalandığı için birçok kez ameliyat olduğunu anlattı.

1 MİLYON LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre A.N., evlilik birliği içinde kişilik haklarının zarar gördüğünü ve geri dönüşü olmayacak bir şekilde sağlığını kaybettiğini söyleyerek 500 bin TL’si maddi, 500 bin TL ’si ise manevi olmak üzere toplam 1 milyon TL tazminat talep etti.

Boşanma davası açan kadın, çocuklarının velayetinin de kendisine verilmesini, eşinin adına kayıtlı bulunan evin de kullanımlarına tahsis edilmesini istedi.

'ALDATMADIM' DEDİ

Suçlanan H.N. ise mahkemeye gönderdiği dava dilekçesinde hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, kendisini eşinin evden kovduğunu ve çocuklarına bağlı olduğunu belirtti.

Pet shop dükkânı sahibi olan H.N., virüsün kendisine evlenmeden önceki ilişkilerinden bulaştığını ve H.N., eşine hastalığı sürecinde maddi ve manevi destekte bulunduğunu ifade ederek, davanın reddini talep etti.