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Kocyas: Yunanistan karasularını 12 mile çıkarmaya hazır

Eski Yunan dışişleri bakanı Nikos Kocyas, ülkenin batısındaki karasularını 6 deniz milinden 12 deniz miline genişletmeye hazır olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 21.10.2018 - 07:44..
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Kocyas: Yunanistan karasularını 12 mile çıkarmaya hazır

Ayrılma kararı aldığı görevini geçici bir süre için Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a devreden eski Dışişleri Bakanı Kocyas, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin batısındaki karasularını 6 deniz milinden 12 deniz miline genişletmeye hazır olduğunu kaydetti.

12 DENİZ MİLİ PLANI

Eski bakan, ülkesinin karasularının 12 deniz miline genişletme planı için, "Yunanistan'ın (1947'de) On İki Ada'yı bünyesine almasından beri ilk defa olacak, ülkenin egemenliğini ilgilendiren çok önemli bir siyasi genişleme" ifadelerini kullandı.

Yunan Kathimerini gazetesine göre, Kocyas'ın bahsettiği genişleme, İyon Denizi'ndeki küçük bir ada grubu olan Diapontia Adaları'ndan, Mora Yarımadası ile Girit arasında yer alan Küçük Çuha Adası'na uzanan deniz bölgesini içeriyor.

Kocyas: Yunanistan karasularını 12 mile çıkarmaya hazır

GİRİT BÖLGESİ DE DAHİL

Öte yandan Kocyas, Dışişleri Bakanlığı'nın Yunanistan'ın egemenliğini Girit'in çevresinde de 12 deniz miline kadar genişletmeye hazırlandığını da söyledi.

Bu kararın alınması halinde, söz konusu 12 deniz mili genişliğindeki alan içerisindeki tüm gemicilik, balıkçılık ve sondaj faaliyetlerinin Yunanistan tarafından onaylanması gerekeceği anlamına geliyor.

Eski bakan, bu planlara ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Kocyas: Yunanistan karasularını 12 mile çıkarmaya hazır

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