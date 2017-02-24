taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.888
USD
3,5769
EURO
3,7875
ALTIN
144,25
PETR
56,2500

Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'yi tehdit etti

15 Temmuz'un ardından TSK'nın zayıfladığını savunan Yunan Bakan, Türkiye'nin Kardak hamlelerinin tahrik edici olduğunu söyledi.

24.02.2017 - 11:39
  1. Haberler
  2. Dünya
Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'yi tehdit etti

kocyas

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikoc Kocyas, son günlerde Kardak kayalıkları konusunda Türkiye ile yaşanan gerginlikle ilgili, Türkiye’nin Yunanistan’ı Suriye zannetmemesi gerektiğini belirtti.

BUNDAN BÖYLE TOLERANS YOK

BBC Türkçe'nin haberine göre; Türkiye’nin Kardak kayalıklarındaki faaliyetinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu öne süren Kocyas, “Yunanistan bu faaliyetlere gösterdiği tolaransı bundan böyle gösteremez” dedi.

"TÜRKİYE ÖĞRENSİN, YUNANİSTAN SURİYE'YE BENZEMEZ"

Türkiye’nin hamlelerini ‘tahrik’ olarak niteleyen Kocyas, bunların devam etmesi halinde Yunanistan’ın vereceği tepkinin sert olacağını kaydederek, “Türkiye, Yunanistan’ın ne Suriye ne de Irak olmadığının bilincine varmalıdır” diye konuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Caner oğlunun velayeti için harekete geçti

Caner oğlunun velayeti için harekete geçti

146
El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi

El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi

181
FETÖ'cülerin komaya soktuğu müdür uyanınca ülkeyi sordu

FETÖ'cülerin komaya soktuğu müdür uyanınca ülkeyi sordu

84
Kim Jong-un suikastinde ayrıntılar ortaya çıkıyor

Kim Jong-un suikastinde ayrıntılar ortaya çıkıyor

11
Hocanın dilini kesin diyen FETÖ'cü hainlerin yakalandığı an

Hocanın dilini kesin diyen FETÖ'cü hainlerin yakalandığı an

55
Çatışmalar sonrası El Bab-Halep farkı

Çatışmalar sonrası El Bab-Halep farkı

78
TSK askerinden El Bab'da espirili anons

TSK askerinden El Bab'da espirili anons

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM