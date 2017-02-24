Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'yi tehdit etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikoc Kocyas, son günlerde Kardak kayalıkları konusunda Türkiye ile yaşanan gerginlikle ilgili, Türkiye’nin Yunanistan’ı Suriye zannetmemesi gerektiğini belirtti.

BUNDAN BÖYLE TOLERANS YOK

BBC Türkçe'nin haberine göre; Türkiye’nin Kardak kayalıklarındaki faaliyetinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu öne süren Kocyas, “Yunanistan bu faaliyetlere gösterdiği tolaransı bundan böyle gösteremez” dedi.

"TÜRKİYE ÖĞRENSİN, YUNANİSTAN SURİYE'YE BENZEMEZ"

Türkiye’nin hamlelerini ‘tahrik’ olarak niteleyen Kocyas, bunların devam etmesi halinde Yunanistan’ın vereceği tepkinin sert olacağını kaydederek, “Türkiye, Yunanistan’ın ne Suriye ne de Irak olmadığının bilincine varmalıdır” diye konuştu.